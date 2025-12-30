Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes

Del bombardeo de todas las cifras que deja este incierto y agitado 2025 para la economía, Funcas elige la subida del precio de la vivienda en el tercer trimestre como su dato del año. El incremento alcanzó el 12,15%, el alza más intensa de los últimos 20 años. Hay que remontarse hasta la recta final de 2005 para encontrar otro repunte mayor, del 12,8%, según los balances del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El think tank vinculado a la Obra Social de la patronal de las antiguas cajas de ahorros (CECA) recuerda que el avance de los precios «se aceleró» en comparación con los trimestres anteriores y afectó tanto a la vivienda nueva, como a la de segunda mano. El metro cuadrado de vivienda libre cotiza a 2.153 euros, un 2,5% más que el máximo histórico registrado en el primer trimestre de 2008 (2.101 euros).

El encarecimiento progresivo de los inmuebles provoca un cada vez mayor esfuerzo financiero por parte de los compradores, hasta suponer entre julio y septiembre 7,7 veces la renta bruta anual de un hogar. Sin que por el momento el golpe al bolsillo haya enfriado el mercado. De media, cada mes en España se formalizan 60.000 compraventas (unas 2.200 en Galicia), solo por debajo del récord de 2007 (65.000 transacciones mensuales).

Oferta y demanda

Se vende tanto, según los expertos, porque la vivienda ha recuperado su estatus de valor refugio frente a otro tipo de inversiones con menor rendimiento –el caso de los depósitos bancarios–, el tirón de los alquileres, la relajación de los tipos de interés, la mejora de los ingresos de las familias por la fuerte creación de empleo y la revisión salarial y el vacío en la oferta disponible tras años muy raquíticos en la construcción tras el estallido de la burbuja del ladrillo en 2008. El Banco de España estima que se necesitan 700.000 viviendas para equilibrar la demanda, incluidas las 100.000 del déficit adicional generado este año. «El problema de la vivienda es un cuello de botella para el mercado de trabajo», aseveró el gobernador, José Luis Escrivá, en una reciente conferencia en el Consejo General de Economistas.

En su último informe de proyecciones económicas publicada la pasada semana, el organismo avisa de «un grado significativo de incertidumbre sobre la evolución de inversión» en el sector. «Los datos más recientes apuntan a una cierta moderación en el ritmo de concesión de visados para la construcción de vivienda», señala el análisis. «En un contexto marcado por fricciones administrativas y regulatorias tanto en la producción de suelo como en la edificación, esta evolución sugiere que la inversión residencial podría perder dinamismo en los próximos años con respecto a lo observado en 2025 –detalla el Banco de España–. No obstante, el notable incremento de la demanda de vivienda, impulsado por los flujos migratorios y la creación neta de hogares, sugiere que los niveles de construcción residencial podrían ganar impulso en los próximos años».

La desaceleración en Galicia

¿Hay desaceleración en la inversión en Galicia? Los datos oficiales apuntan a eso. Entre enero y octubre se certificó el fin de obras para 766 viviendas, según el último balance publicado por el Ministerio de Vivienda y por el Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción con la información suministrada por los colegios de Aparejadores y de los Arquitectos Técnicos. El volumen de viviendas finalizadas merma el 60% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron las 1.921. En todo el país la caída fue muchísimo menor, del 10,6%, hasta las 73.788.

«Hay que tener en cuenta que de media se tarda entre dos años y medio y tres desde que se visa el proyecto al final de la construcción», explica Luciano Alfaya, decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Las viviendas que salen ahora al mercado vienen, por tanto, de promociones que se empezaron a desarrollar después de la pandemia. Fueron años difíciles para el sector por el ascenso de los costes de construcción, sobre todo en los materiales. «En 2023 hubo una pequeña caída en los visados, sobre todo de viviendas unifamiliares para las que se había solicitado licencia, pero no se llegaron a construir por el incremento de los precios», asegura Alfaya.

Corrección del desajuste

Los constructores también vinculan el recorte actual en vivienda terminada al problema vivido en los costes. «La construcción es el mayor coste de una promoción», indica Miguel Caruncho, presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP). Parte de los proyectos de hace tres años se paralizaron «porque lo que entonces era viable, después no lo fue». «Fue, además, una subida muy repentina, abrupta», relata Caruncho.

Y tanto. En 2021, el valor de liquidación de la ejecución material de las obras rondó los 181.500 euros para una vivienda en Galicia. Al año siguiente, se disparó hasta cerca de los 201.000 euros. «El incremento de los costes generó una brecha respecto al precio final de los inmuebles que se ha ido reajustando», cuenta el presidente de la ACP, que da por hecho que la caída en las certificaciones de fin de obra es coyuntural. «La necesidad de vivienda está ahí», remarca. Lo comparte Luciano Alfaya. Los arquitectos gallegos cerraron el primer semestre del ejercicio con una subida del 19% en el total de visados de nueva planta y del 25% en vivienda colectiva, mientras la unifamiliar sigue estancada. En los meses siguientes se consolida la tendencia y prevén un alza del 15% en el conjunto de 2025.

Proyectos futuros

La evolución de los visados de dirección de obra van en esa línea. En los concedidos hasta octubre se contemplan 6.928 viviendas en Galicia, un 2% más que las 6.781 de los diez primeros meses del ejercicio anterior. Alrededor de 1.300 son obra nueva unifamiliar; 4.026 en bloque; 105 ampliaciones; y 1.437 por reforma y restauración.