Transición Ecológica asigna casi 100 millones a almacenes eléctricos en Galicia

A pesar de los grandes avances en los modelos de predicción del tiempo y la renovación tecnológica que ha permitido una mayor productividad de las instalaciones eólicas, hidroeléctricas y fotovoltaicas, los tres grandes músculos verdes del sistema energético en España no dejan de ser fuentes que van y vienen en función si hay viento, lluvia o sol. Es habitual que sus picos de producción coincidan con momentos de menor actividad económica y social, como por la noche; y, además, su expansión choca con un escenario de contención general por parte de hogares e industrias y el bum del autoconsumo.

Los «vertidos renovables» se han convertido en un quebradero de cabeza. El coste de las restricciones técnicas por el desequilibrio entre oferta y demanda se ha disparado en los últimos años, con el correspondiente sobrecoste para el bolsillo del ciudadano. En 2020 alcanzó los 306 millones de euros. En 2021 escaló hasta los 347 millones; 372 millones en 2022; y 600 millones en 2023, con Galicia entre los territorios más afectados porque el descenso en la demanda aquí está siendo muy superior al resto.

Expansión del almacenamiento

«El carácter variable y estocástico de algunas de estas fuentes energéticas hace necesario contar con diversas herramientas que confieran flexibilidad al sistema, entre las que se encuentra el almacenamiento energético», subraya el Ministerio para la Transición Ecológica en la Estrategia de Almacenamiento Energético aprobada en 2021, que aspira a pasar de los más de 8 gigavatios (GW) operativos en la actualidad como despensa a cubrir el objetivo de 22,5 GW en 2030 marcado en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Iniciativas e interés no faltan. La primera convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento recibió 1.750 solicitudes. Inicialmente, el departamento liderado por Sara Aagesen la dotó con 700 millones de euros, pero ante el éxito cosechado el importe para la asignación definitiva se eleva un 17%, hasta los 818 millones de euros. Galicia es una de las comunidades más beneficiadas. De las 126 instalaciones seleccionadas, 11 están aquí y recibirán 97,2 millones de euros.

Bombeo, hibridación y baterías

De la cantidad total para proyectos asentados en suelo gallego, 47,6 millones de euros van a hibridación de plantas renovables; 39,2 millones para bombeo; y 10,4 millones de euros a sistemas de baterías stand-alone. «Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones», detalla el ministerio en la resolución publicada ayer. El plazo máximo para la ejecución de los proyectos será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, antes, en todo caso, del 31 de diciembre de 2029.

Naturgy recibe 6,7 millones de euros para incorporar baterías al parque eólico Monte Redondo, ubicado en Vimianzo y ahora mismo en plena repotenciación. El proyecto BESS Troncal que la compañía desarrolla en el barrio de Teis, en Vigo, con la conexión de otro sistema de baterías directamente a la red eléctrica tendrá un respaldo público de 1,3 millones de euros. Iberdrola consigue 13,9 millones para la hibridación del parque eólico Muras; 10,1 millones para el de Monte Treito; y 14,8 millones para el de Pedregal Tremuzo.

Resto de proyectos

Energías Ambientales de Outes, integrada en el grupo Eni, se lleva 1,9 millones para la iniciativa BESS Serra de Outes. El proyecto Poza de baterías stand-alone de Gobela Ge, perteneciente al grupo Ibersun Generación, logra 2,1 millones de euros; otros 1,7 millones van para un proyecto similar de Despro Wind Norte; y 1,2 millones para el BESS Raposeiras de Yerga Solar.

El proyecto en Galicia con mayor inyección es la central hidroeléctrica reversible que Gnera Energía, hasta ahora un operador del mercado eléctrico, quiere levantar el concello de A Laracha. La potencia asciende a 200 megavatios (MW) y la inversión al completo ronda los 150 millones de euros.

Ecoener en Canarias

Además de las instalaciones que se llevarán a cabo en la comunidad, la gallega Ecoener se hace con cerca de 8 millones de euros para proyectos de almacenamiento hibridados en Canarias. Se implantarán en las plantas fotovoltaicas ya operativas de Llanos de la Aldea 1 y Aldea Blanca 1, 2, 3 y 4 ubicadas en el municipio San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, y también para la planta Jedey ubicada en la isla de La Gomera. En total, contarán con una potencia de 14 MW y una capacidad de 56 MWh.