¿Cuánto pagaremos de luz en 2026?

El precio de la electricidad en el mercado mayorista cerrará 2025 a un promedio de 65 euros por megavatio-hora (MWh), cinco euros más que el año pasado, pero lejos de los más de 100 euros de la crisis energética (2021 y 2022). Y la previsión que refleja el mercado de futuros (OMIP) es que 2026 será más barato que 2025, con un precio de alrededor de 56 euros por MWh. En el mercado de futuros, eléctricas y 'traders' compran y venden electricidad con entrega en un plazo establecido (en este caso meses) por lo que sirve como una aproximación de los precios esperados por el sector.

Esos 56 euros por MWh es el precio base, el coste de la energía en el mercado mayorista, pero la factura de la luz se introducen otras variables, así como una serie de componentes (peajes y cargos e impuestos) que elevan esa cantidad. Con todo, según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el recibo eléctrico en 2026 será entre un 4,66% y un 9,91% de media más barato que el de este año.

Por un lado, para calcular el precio de la energía que se incluye en la factura durante 2025 se ha utilizado un 60% de precio diario y un 40% de precio a futuro, pero en 2026 esas tasas cambiarán para ponderar un 45% de precio diario y un 55% de precio a futuro. La referencias de precios de los mercados a futuro, a su vez, está integrada por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal: el 10% correspondería al producto mensual; el 36%, al producto trimestral y el 54% al producto anual.

El impacto de este cambio depende de muchas variables, pero como norma general un mayor peso del mercado de futuros en el precio de la luz abarata el coste en momentos de picos de precios en el mercado diario y lo encarece cuando los precios son muy bajos.

Por otro lado, los peajes bajan un 1,3%, pero suben los cargos un 10,5%. Lo primero hace referencia al coste que supone transportar y distribuir la electricidad desde los centros de producción a los centros de consumo (hogares y empresas), mientras que los segundos cubren cuestiones relacionadas con la política energética, como la retribución de las renovables históricas, la amortización de la deuda generada entre 2000 y 2013 por déficit de tarifa, y el coste extra en las islas, Ceuta y Melilla.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, un hogar medio que tenga 4,6 kilovatios (kW) y consumo 3500 kWh al año pagará 15,03 euros más por estos conceptos regulados. Se trata de una subida del 1,8% sobre una factura media de un hogar con la tarifa PVPC. Sin embargo, desde el Gobierno afirman que la factura será más barata porque la bajada del coste de la electricidad compensará la subida de estos conceptos regulados.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico calcula que la factura será un 4,66% más barata de media para un consumidor residencial, un 4,95% más asequible para una pyme y un 8,55% menos para un industrial. En el caso de los consumidores electrointensivos el descuento será del 9,91% de media.

Los impuestos se mantienen sin cambios. El recibo de la luz está gravado con un 21% de IVA y un 5,11% de Impuesto Especial de la Electricidad (IEE). Además, las empresas generadoras deben pagar un Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que asciende al 7%, y que trasladan a los consumidores en la factura.

También se mantiene sin alteraciones los descuentos del bono social, que estaba previsto que desaparecieran en 2026 y que el Gobierno mantiene un año más. En concreto, los consumidores vulnerables mantendrán un descuento en sus facturas de un 42,5% y los consumidores vulnerables severos de un 57,5%.

A pesar de que el precio de la luz parece estar estabilizado con la cotización del gas está en mínimos de hace dos años, este año aparece una nueva incógnita de cara al próximo ejercicio y es el impacto del ‘modo reforzado’ con el que opera Red Eléctrica desde el 28 de abril para evitar un nuevo apagón en la Península Ibérica. Esa operación, que no tiene fecha para finalizar, supone un incremento del coste de la energía que pagan los consumidores que, aunque es mínimo, también afecta al precio final a pagar.

Red Eléctrica no desglosa el coste que pagan los usuarios por este concepto con el que se benefician las empresas de generación, que reciben más ingresos. Pero, como ejemplo, en noviembre de este año, los hogares con tarifa regulada (PVPC) pagaron 1,2 euros más por este ‘modo reforzado’, según afirmó la presidenta del operador del sistema eléctrico, Beatriz Corredor, en una intervención pública.