Stellantis divide el pedido de parachoques del futuro Peugeot 2008: OPmobility solo hará el trasero

La asignación de componentes para el P1X, el futuro Peugeot 2008 que se ensamblará en Stellantis Vigo, continúa. Aunque todavía quedan muchas piezas y partes del vehículo por adjudicar, los planes para el modelo que nace en la nueva plataforma STLA Small prosiguen a cuentagotas, dado que el lanzamiento no se espera hasta 2028, con las preseries previstas para finales de 2027. Uno de los componentes que faltaba por asignar era el de los parachoques, que en el área olívica tiene en Redondela su factoría de referencia: OPmobility, la antigua Plastic Omnium. La continuidad del proyecto estaba en entredicho, como reconoció la dirección a los propios trabajadores, pero finalmente ha habido buenas noticias. Al menos, a medias. La planta ha logrado retener la defensa trasera del futuro SUV, ya que el grupo que dirige Antonio Filosa ha apostado por la fábrica de Logroño de Flex-N-Gate para la parte delantera.

Hasta la fecha han sido varios los proveedores del área que han visto cómo continuaban o no con los componentes que ahora fabricaban para el actual todocamino. Los últimos conocidos, como adelantó este medio, fueron los pedidos cerrados por Denso Vigo y Grupo Copo: el primero proveerá las bombas de calor tras haber perdido hace un año los climatizadores; el segundo cerró carga para sus tres plantas gallegas al asegurarse la producción de espumas de los asientos traseros (Copo Ibérica) y una pieza de espuma de polipropileno expandido (Copo Galicia), además de las alfombras y paneles de aislamiento acústico que ya se asignó el año anterior (Componentes de Vehículos de Galicia).

El de los parachoques (bumpers) era uno de los componentes que restaba por adjudicar, junto con el de los asientos, y antes de finalizar el año Stellantis comunicó su decisión. La dirección de OPmobility trasladó a la plantilla que la planta de Redondela dejará de hacer los dos paragolpes cuando finalice el P24 para producir solo el trasero de su reemplazo, el P1X. Y aunque se habló de la irrupción de la india Motherson en la puja (con la intención de producir la estructura en Palencia para más tarde pintarla en su planta de Salceda de Caselas), finalmente Stellantis se decantó por la oferta de la planta logroñesa para la pieza delantera. Al menos así se lo aseguraron a los trabajadores redondelanos antes de Nochebuena y del parón navideño.

Dos trabajadores de OPmobility con una defensa, en este caso de K9. | Ceaga / Ceaga

Flex-N-Gate es un grupo estadounidense nacido en 1978 de la mano de Shahid Khan, que fundó la empresa en Illinois y que sigue como dueño. La firma revolucionó el mercado de los parachoques en EE UU desde su inicio gracias a la producción en una sola pieza. Este gigante que factura cerca de 9.000 millones de dólares (más de 7.600 millones de euros al cambio actual) cuenta con más de 850 patentes en el nicho de las defensas y en España tiene nueve factorías y un centro tecnológico, instalaciones repartidas entre Castilla y León, Aragón, La Rioja y Cataluña.

De hecho, la multinacional anunció precisamente este año la adquisición de IAC Logroño, con 360 operarios y especializada en la fabricación de componentes exteriores para automoción. Según informó a los trabajadores, su intención era impulsar el crecimiento de la planta a través de más carga de trabajo. Flex-N-Gate es uno de los proveedores de larga duración de Stellantis. De hecho, fue una de las empresas nominadas este año a los premios Proveedor del Año del grupo con planta en Vigo, en la categoría de Innovación.

Está por ver cómo afectará la decisión al empleo en la factoría del área viguesa. En caso de perder los dos parachoques, la estimación inicial se situaba en que sobraría un centenar de personas.