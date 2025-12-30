Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno destina 355 millones para la cadena de valor de tecnologías limpias

Agencias

Madrid

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado una segunda convocatoria de ayudas destinada a reforzar la cadena de valor industrial de las tecnologías limpias, Renoval 2, dotada con 355 millones de euros, con el objetivo de incentivar la fabricación de equipos y componentes de tecnologías fotovoltaica, solar térmica, eólica, hidráulica, geotermia, hidrógeno, biogás, bombas de calor y tecnologías relacionadas con la eficiencia energética, ampliando el alcance respecto a la convocatoria anterior.

Según el Ministerio, serán susceptibles de ayuda la creación de establecimientos industriales para una nueva actividad de fabricación de equipos de tecnologías limpias y sus componentes esenciales, y las ampliaciones de la capacidad en centros existente o la reconversión de líneas existentes.

El programa de incentivos 1, dotado con 25 millones, se destinará a proyectos con presupuesto financiable superior a un millón de euros e inferior a 30 millones. El programa 2, con 330 millones, se reservará para proyectos con presupuesto financiable superior a 30 millones. La intensidad de la ayuda será del 15% de los costes subvencionables y no podrá superar los 150 millones por proyecto. No obstante, la intensidad podrá elevarse en las zonas consideradas C o A en la Unión Europea.

Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó

Buen semen, pero pocos bebés

