Delta Vigo está en pleno proceso de crecimiento. Tanto en Nigrán, donde se llevan a cabo las obras para la primera ampliación y ya está proyectando la segunda, como en el resto de factorías. En total son 20 millones de inversiones para respaldar el futuro y hacer frente a la carga de trabajo comprometida. Unos encargos que según el presidente de la firma, Francisco Puga, elevarán la facturación hasta los 105 millones en 2027.

Puga ha hecho el anuncio desde Delta Vigo Aeroestructuras (Porto do Molle, Nigrán), donde esta mañana ha recibido la visita de una delegación de la Xunta encabezada por el presidente, Alfonso Rueda.

Después de recorrer la planta, Puga se ha dirigido tanto a los trabajadores como al propio Rueda, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. En su discurso, comentó las nuevas inversiones de Delta Vigo, adelantadas por FARO en su edición del pasado 21 de diciembre, la contratación de otras 50 personas para rozar los 300 empleados y los desarrollos en I+D. Todo ello para cumplir con el plan dibujado hasta 2047 con el firme de «mantener la galleguidad» de la compañía.

Delta Vigo facturó este año 60 millones de euros y prevé alcanzar los 75 millones ya el próximo año y dar un salto del 75% para 2027, cuando calcula unas ventas de 105 millones al sumar los contratos ya firmados.

Delta Vigo proyecta una facturación de 105 millones en 2027 / Marta G. Brea

Puga también ha certificado la apertura en marzo de la nueva oficina técnica en Hamburgo, la segunda del grupo fuera del país también la segunda en Alemania después de la de Munich. De igual forma, también ha recordado la entrada en el negocio del ferrocarril (con el gigante suizo Stadler), sector que supone el 15% del negocio de Detla Vigo. Otro 15% corresponde a la defensa y el 70% restante es de aeronáutica y aeroespacial.

Rueda, por su parte, ha enfatizado el papel y el crecimiento de Delta Vigo, que además de la de Nigrán cuenta con dos plantas en Vigo (Valladares y Peinador) y otra en Toledo (Illescas). «Enhorabuena por llegar hasta aquí», ha indicado el presidente de la Xunta.

El responsable del Ejecutivo gallego también ha recordado el papel de la firma viguesa en defensa y el impulso que busca la Xunta en esta industria a través de la «Iniciativa estratéxica en seguridade, defensa e aeroespazo 2025-2030». «Espero que Delta Vigo sea mascarón de proa en esta estrategia», ha resaltado.