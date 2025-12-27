Competencia de Portugal investigará «en profundidad» la compra de la filial lusa de Remolcanosa

La Autoridade da Concorrência (AdC) de Portugal publicó el pasado agosto que el gigante español Boluda Corporación Marítima, el holding comandado por Vicente Boluda , llegó a una cuerdo para adquirir la filial lusa de Remolcanosa, del grupo vigués Nosa Terra XXI. Ahora, el homólogo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el país vecino ha anunciado que investigará «en profundidad» la operación al detectar que la concentración «plantea serias dudas».

Con esta compra Boluda crecía en suelo luso al incorporar operaciones en seis puertos (Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines y Portimão) y sumar las 35 embarcaciones de diferente tipología que opera la filial Remolcanosa Portugal.

La notificación publicada por Concorrência el pasado día 23 de diciembre señala que Concorrência que su consejo de administración decidió «proceder a una investigación en profundidad» al entender que «la operación de concentración analizada plantea serias dudas». Sustentan esta decisión «a la luz de los elementos recogidos» y en los artículos de la legislación en relación «con el mercado relevante identificado».

La compra también incluía a las empresas bajo el paraguas de Remolcanosa Portugal: Reboport, Tinita, Multisub, Gironave y Rebonave, esta última adquirida en 2021.