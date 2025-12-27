El Círculo de Empresarios reunió a casi 10.000 personas en un centenar de eventos este año

El Círculo de Empresarios de Galicia cerró el año con una actividad continuada centrada en analizar cómo están cambiando las condiciones en las que operan las empresas y qué decisiones empiezan a ser inaplazables. Ese trabajo se tradujo en más de un centenar de encuentros, con una asistencia acumulada próxima a las 10.000 personas, además de reuniones de trabajo y sesiones de carácter más reducido con directivos, empresas e instituciones.

Según explican desde el Círculo, que preside María Borrás, se trata de una programación pensada «para acompañar un momento en el que muchas compañías están tomando decisiones relevantes en un contexto de cambios tecnológicos, mayor presión regulatoria y un entorno económico que deja poco margen para el error».

Así, buena parte de los encuentros estuvieron orientados a compartir información, contrastar experiencias y poner contexto antes de decidir, siendo una parte relevante desarrollados en colaboración con las administraciones públicas, como los programas Capacita Directivos (junto al Igape) o el trabajo realizado con la Diputación de Ourense.

Entre los actos destacó, por ejemplo, la entrega de la Medalla de Oro del Círculo a Javier Moll de Miguel, en reconocimiento a su trayectoria empresarial al frente de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece FARO.