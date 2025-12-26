Partenón impulsa su negocio de chalecos de moto con airbag con 2.150 unidades para Tráfico

La empresa redondelana Sagres, que vende sus prendas especiales para distintas fuerzas y cuerpos de seguridad como Partenón, impulsa su negocio de chalecos de moto con airbag en el que entró a comienzos de año. Tras el éxito cosechado con la Ertzaintza, a la que entregó unas 600 unidades, la firma se adjudicó recientemente el contrato lanzado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para equipar a los agentes motorizados de la Guardia Civil. En total, Partenón deberá entregar un mínimo de 2.152 chalecos tras llevarse un contrato por casi 1,5 millones de euros (impuestos incluidos).

Sagres desarrolló esta prenda junto a la italiana Alpinestars, especialista en equipos de protección y ropa para motociclismo que ya llevaba tiempo trabajando en este tipo de sistemas, cada vez más demandados. Tras detectar esta necesidad en el mercado, la redondelana se puso en contacto con Alpinestars para sondear una posible colaboración en materia de innovación empleando su producto Airbag Tech-Air 3, autónomo e inteligente. «Lo que pretendíamos con este nivel de colaboración era buscar el mejor producto posible, una fiabilidad y el partner más puntero», explicó en su momento para FARO Roberto González, de Sagres.

Fruto de aquellos trabajos conjuntos nació un sistema con airbag que va incorporado en un chaleco que se coloca debajo de la cazadora de protección del uniforme. Se activa de forma electrónica (el tiempo de inflado es de entre 25 y 40 milisegundos) ante situaciones accidentales tanto con la moto parada como en marcha, lo que ayuda a la protección de los motoristas, como es el caso de los agentes de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza a los que suministró desde comienzos de año.

Ahora será el turno de los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Sagres resultó vencedora en la licitación lanzada en agosto por la DGT, que quería el equipamiento, «ya que según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, el porcentaje de lesiones de columna, en accidentes de motocicleta, fue menor en aquellos que usaron chaqueta con airbag (14%) frente a los que solo llevaban ropa protectora normal (27%)». El contrato se resolvió con la adjudicación el pasado 11 de diciembre. Sagres competía con la madrileña Fábrica Española de Confecciones S.A. (Fecsa) y a falta de la firma final (formalización del contrato) la empresa de Redondela suministrará esos al menos 2.152 chalecos con airbag tras presentar un precio por unidad de 427,54 euros (frente a los 495 euros de su competidor). El contrato, en total, se asignó por 1,23 millones de euros (sin IVA).

La licitación de Tráfico llega después de que precisamente a comienzos de año la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) alertase de una serie de «fallos registrados» en los chalecos airbag de activación electrónica que había comprado la DGT, en este caso precisamente a Fecsa. Tras las quejas y los problemas, la dirección decidió en marzo aplazar el uso de estas prendas de sus motoristas. Entonces, según recogió Europa Press, se habían distribuido 3.624 chalecos, quedando 1.037 unidades pendientes de entrega, si bien Tráfico quiso aclarar que solo se habían registrado ocho casos «en los que el airbag se activó debido a movimientos involuntarios del motorista».