El Gobierno ultima la adjudicación del «enchufe» de alta tensión al que aspira Stellantis Vigo

El pasado 16 de diciembre se cerró el plazo para remitir las alegaciones a la Propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030. Recoge una inversión de 13.600 millones de euros hasta el final de la década para «cubrir las necesidades del país» y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el camino hacia la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero en el ecuador del siglo.

Es la segunda vez, como recuerda el Ministerio para la Transición Ecológica, que el borrador con la hoja de ruta para reforzar la capacidad del sistema para integrar nuevo músculo verde y garantizar el suministro en condiciones de calidad se somete a un proceso de consulta pública. Si las planificaciones anteriores se orientaban a incorporar más energía renovable, «ahora se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir energía limpia y competitiva del país, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética». Las líneas, las subestaciones y el resto de infraestructuras previstas atenderán una demanda de más de 27 gigavatios (GW).

La actual planificación en vigor hasta 2026 se hizo con una estimación de nuevos consumos muy inferior, de 2 GW. Pasó por dos modificaciones extraordinarias. La más reciente, aprobada el pasado julio, incluye «un listado de actuaciones específicas para aumentar la resiliencia de la red eléctrica» ante las debilidades destapadas por el apagón del 28 de abril.

Entre ellas está la colocación en Galicia —en la subestación de Beariz, enclave fundamental del esqueleto eléctrico de la comunidad por la interconexión con Portugal— de uno de los once compensadores síncronos repartidos por el país para ayudar a controlar la tensión. El otro cambio salió adelante en abril de 2024. El Ejecutivo agregó 73 medidas con una inversión de 489 millones para «facilitar la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, la producción de hidrógeno, la integración de energía renovable o el apoyo a la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición ecológica».

Nuevo Vigo

La partida más elevada va destinada a la subestación Nuevo Vigo con entrada-salida de la línea que une Atios y Pazos de Borbén. Un gran enchufe directo a la red de transporte de la electricidad que costará 72 millones de euros y al que aspira la factoría de Stellantis en Balaídos para aliviar los problemas de caídas de tensión que sufre habitualmente. El gigante automovilístico parte como favorito en el concurso del nudo, con 182 megavatios (MW) de capacidad. Dada la avalancha de solicitudes de demanda en toda España para proyectos industriales similares al de Stellantis, centros de datos o producción de hidrógeno verde, Transición Ecológica decidió subastar los derechos de conexión en ocho nudos como este. Además de Nuevo Vigo, la primera tanda de pujas incluye los puntos de acceso de Cristóbal Colón y Palos (Andalucía), Terrer (Aragón), Brazatortas (Castilla-La Mancha), Francoli (Cataluña) y Arrigorriaga y Mercedes Benz (País Vasco).

El proceso arrancó a mediados de julio y, según el secretario de Estado de Energía, la resolución está a la vuelta de la esquina. «Estamos ultimando ya, para las próximas semanas, estos primeros ocho nudos», avanzó Joan Groizard, en su comparecencia hace muy pocos días en la Comisión de Transición Ecológica del Senado. La adjudicación se hará «de forma inminente», incluso «en los días hábiles que quedan hasta final de año». No fue todo lo rápido que le gustaría al Ejecutivo porque hubo que hacer «una serie de requerimientos a los promotores» interesados en esos nudos. «Faltaba alguna cuestión que en la documentación no estaba correcta del todo», detalló Groizard, dada la novedad del concurso.

Otra veintena

El secretario de Estado asegura que la experiencia acumulada estos meses con los ocho nudos permitió «engrasar la maquinaria» para facilitar y agilizar la gestión de los siguientes». De hecho, el ministerio liderado por Sara Aagesen trabaja en paralelo en la convocatoria de las siguientes subastas con alrededor «de una veintena» de nudos. «A principios de 2026 podremos contar ya con esta nueva tanda de concursos para habilitar proyectos de importante inversión en todo el país y en distintos territorios que están consiguiendo atraer, gracias a esa oportunidad renovable, inversiones», apuntó Joan Groizard en el Senado.

Stellantis puja por el nudo junto a otros dos grandes consumidores de la zona que no han transcendido. Solo se sabe que hay tres peticiones de conexión a Nuevo Vigo. Dos de 100 MW cada una y otra de 50 MW. ¿Cómo se seleccionan los ganadores? El gran criterio es la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a través de la electrificación de proyectos industriales. Transición Ecológica tendrá en cuenta también la inversión contemplada por los promotores y el calendario. Por cada uno de los tres criterios, los interesados debían presentar una garantía de 25 euros por kilovatio solicitado.