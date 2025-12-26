Cardama activa las acciones legales contra Uruguay por el contrato de las patrulleras

Un mes después del primer y único comunicado oficial de Astilleros Cardama por la situación del contrato de las dos patrulleras para Uruguay, el astillero ha activado las acciones legales contra el país sudamericano. Si en aquel texto avisaba que de continuar así la situación se reservaba «el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan», ahora la empresa viguesa ha dado finalmente el paso. Representantes legales de Cardama convocaron al Gobierno a una conciliación, una fórmula que supone la fase inicial antes de la demanda civil ante una más que probable falta de acuerdo dadas las continuas manifestaciones públicas realizadas por el presidente Yamandú Orsi y su equipo. Mientras, Cardama continúa con el contrato: ya ha colocado la quilla de la segunda unidad, validada por la clasificadora Lloyd's Register.

El encargo con Uruguay de 82,2 millones de euros para dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) se concretó en 2023, como adelantó este medio, y se inició en diciembre del año pasado tras un largo proceso para constituir las garantías. Tras la llegada de Orsi al poder al frente del Frente Amplio (FA), que fue muy crítico con la adjudicación, el pasado 22 de octubre decidieron iniciar trámites para rescindir el pedido aludiendo a la inexistencia de la empresa con la que se constituyó la garantía de fiel cumplimiento, EuroCommerce.

Con el paso de las semanas, en las que salieron muchos mensajes desde el Gobierno ante la prensa de su país (FARO intentó sin éxito hablar con alguno de sus representantes) señalando una presunta «estafa», Cardama intentó una mediación con Uruguay, se apresuró a denunciar también a EuroCommerce por haberlos engañado y continuó con los trabajos en sus instalaciones a la espera de una solución al conflicto. Un problema que solo ha empeorado con el paso de los días, incluyendo las denuncias presentadas por Uruguay ante la Fiscalía y una interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, que acabó en una lucha política entre FA y la oposición, Partido Nacional.

La portada de El País, de Uruguay, con la noticia de Cardama / El País

El nuevo paso es este proceso judicial iniciado por Cardama fue adelantado hoy en su portada por el periódico uruguayo de más tirada, El País, de Montevideo. Como pudo confirmar este diario, representantes legales al otro lado del charco de la atarazana olívica activaron registraron la solicitud de audiencia de conciliación entre las partes, fijándola para marzo, paso previo obligatorio a una demanda civil en base al Código General del Proceso (CGP) uruguayo.

«Antes de iniciar cualquier proceso deberá pedirse audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado el que será citado en su domicilio», reza el artículo 293 del citado código, publicado en 1988.

A raíz de estos movimientos, el prosecretario de Presidencia de Uruguay, Jorge Díaz, se manifestó a través de las redes sociales. En su cuenta de X, el abogado que lleva el peso de la comunicación sobre este caso lanzó una serie de preguntas sobre cómo se gestó el pedido, en alusión a la oposición. «Seguimos esperando las respuestas», recalcó.

Obras

En aquel primer y único escrito de Cardama, fechado el 27 de octubre, el astillero manifestaba su confianza en la «culminación exitosa» del contrato y, como tal, ha seguido con los trabajos para la primera unidad, una embarcación que completada contará con 86,75 metros de eslora por 12,2 de manga. Ese barco se encuentra en fase avanzada de bloques y a en la misma vía el astillero inició formalmente la segunda patrullera.

En concreto, el astillero que dirige Mario Cardama colocó el bloque de quilla justo detrás de la primera, una pieza de acero que se ve desde el muelle de reparaciones de Bouzas y que ha sido validada por Lloyd's Register, la agencia internacional certificadora contratada para seguir el proceso de todo el proyecto.

Recreación de una de las patrulleras una vez culminada / Cardama

Con ello, además, la empresa olívica completa un nuevo hito, lo que en teoría debería desencadenar un nuevo pago obligatorio por parte de Uruguay a través de la carta de crédito abierta. Hasta la fecha el país sudamericano ya ha abonado casi 30 millones de euros, que según Lazo pretenden recuperar al dar por hecha una futura rescisión del contrato después de haber planteado denuncias en su país por supuestas irregularidades vinculadas a esa garantía de fiel cumplimiento.

Este movimiento llega justo después de que Lazo dijese a los medios charrúas que no había intención de realizar más pagos a Cardama a no ser que se diese algún hito contractual. Lo dijo en alusión a los motores del primer barco, cuya entrega se habría demorado por parte del fabricante (Caterpillar) y que, de acuerdo con el contrato rubricado entre la atarazana y el Gobierno uruguayo, filtrado al completo, supondría el abono del 20% del total del primer barco, es decir, algo más de 8 millones de euros. En lo que respecta a la colocación de quilla de la segunda unidad, ya realizada, supone el abono del 30% del monto total, en este caso en torno a 12,3 millones que el Ejecutivo que dirige Orsi tendría que pagar en breve.