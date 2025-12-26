Comprar antes para disfrutar más: Amazon desvela cómo los españoles han cambiado sus hábitos navideños

Es oficial: ha llegado esa época del año en la que, tradicionalmente, el estrés campaba a sus anchas. Ni la incertidumbre sobre las vacaciones -con vuelos y hotel ya escogidos y pagados sin opción a cancelación gratuita-, ni el temido "tenemos que hablar" generaban tanta tensión como la llegada de diciembre. El mes por excelencia de las visitas familiares, las comidas con amigos, los preparativos navideños de todo tipo y, por supuesto, el reto de encontrar el regalo perfecto.

Sin embargo, algo está cambiando en este escenario. Y es que, según datos de la 'Encuesta sobre los hábitos de viaje y consumo de las familias en España en la época navideña' realizada por Beruby para Amazon, 8 de cada 10 españoles adelantan sus compras navideñas. Una cifra contundente que deja muy atrás a ese 18 % de rezagados que, como confirma la ya citada encuesta, suelen esperar a la mismísima semana de Navidad o de Reyes para salir a la caza de los regalos.

¿Qué es lo que ha provocado que cambie la manera de comprar en Navidad?

El principal motivo que favorece el adelanto de las compras navideñas recae en que, cerca del 69% de los encuestados busca aprovechar los descuentos y ofertas online; mientras que el 37% lo hace para asegurarse de recibir los pedidos a tiempo, así como para encontrar una mayor variedad de productos disponibles, según el 33%.

En cuanto a que es lo que más se regala, la encuesta lo deja claro: la moda lidera los regalos más populares con cerca del 71%, seguida de la tecnología (53%) y los juguetes (48%).

Para todos - los que planifican sus compras, pero también los que siguen dejando todo para el último momento - Amazon se convierte en un aliado clave en estas fechas, ya sea ofreciendo inspiración a través de la Tienda de Regalos de Amazon con opciones para cada persona, tipo de regalo y de presupuesto, o la la lista anual de 'Los juguetes más deseados 2025', que facilita la búsqueda del regalo perfecto para los más pequeños, y los no tan pequeños; o con sus entregas rápidas y flexibles, que permiten a sus clientes disfrutar de las fiestas sin preocupaciones, pudiendo hacer sus compras desde casa y con la tranquilidad de saber que sus regalos llegarán a tiempo. Además, la mayoría de los artículos comprados estos días se pueden devolver hasta el próximo 6 de febrero.

La magia no necesita maleta (cuando existe Amazon)

Y es que en Amazon los clientes pueden hacer sus compras fácilmente cuándo y desde dónde quieran, sin preocuparse por desplazamientos y disfrutando de entregas rápidas a un domicilio, locker o punto de recogida.

Sin embargo, pese a esta flexibilidad en las opciones de entrega, en una época marcada por los desplazamientos para reunirse con familia y amigos —6 de cada 10 españoles se desplazan durante estas fechas—, el 76% prefiere llevar los regalos consigo en la maleta, mientras que solo el 20% elige enviarlos directamente al destino para viajar más ligero. Para estos últimos, que optan por la comodidad de no cargar con paquetes, la red logística de Amazon juega a su favor:

La red de Amazon llega al 100% de los códigos postales peninsulares , con entregas en más del 90% de destinos en solo dos días . De esta manera, los clientes pueden enviar y recibir sus paquetes a la dirección donde vayan a pasar las navidades.

, con entregas en más del . De esta manera, los clientes pueden enviar y recibir sus paquetes a la dirección donde vayan a pasar las navidades. La entrega gratuita en Puntos de Recogida y Amazon Lockers (taquillas), permite mantener la sorpresa intacta, ya que podrán retirar el paquete cuando más les convenga, evitando así que descubran los regalos.

(taquillas), permite mantener la sorpresa intacta, ya que podrán retirar el paquete cuando más les convenga, evitando así que descubran los regalos. Amazon colabora con más de 2.500 negocios locales repartidos en más de 900 municipios a través de su programa Hub Delivery, reforzando así su compromiso de acercar productos y oportunidades económicas a las zonas rurales de toda España. La mayoría de estos negocios están ubicados en municipios de menos de 30.000 habitantes. Este programa no solo permite que los pedidos lleguen a pueblos y barrios de toda España, sino que además brinda un ingreso extra a los negocios participantes, entregando pedidos de Amazon a sus vecinos.

Gracias a todo ello, los consumidores en España están dejando atrás el vértigo por las compras navideñas a contrarreloj, y se advierte una tendencia clara hacia la anticipación, la búsqueda de ofertas, la comodidad de la compra online y la tranquilidad de recibir -o devolver- los regalos a tiempo para las fiestas.

El "dilema" de los más previsores: ¿dónde esconder los regalos?

Ahora bien, si has sido previsor, pero no has pedido tus productos a un Amazon Locker o punto de recogida, te espera un reto importante: evitar que descubran los regalos antes de tiempo. ¿Dónde esconder los regalos durante semanas sin levantar sospechas?

Según otro estudio elaborado por Kantar para Amazon (entre consumidores de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España), 2 de cada 5 españoles (42%) han escondido un regalo tan bien que no fueron capaces de encontrarlo a tiempo para entregarlo el día de Navidad. Además, los escondites favoritos de los españoles para esconder los regalos son variados: los armarios y las alacenas (50 %), debajo de la cama (37%), áticos y buhardillas (27%), el infalible maletero del coche (26%) -aunque, como recomendación, ponte una alarma para no olvidarlos el gran día- y, maletas (preferida por un 25%). Por otro lado, entre los escondites más pintorescos y originales están las cajas de zapatos (18%), el cajón de los calcetines (15%), la cesta de la ropa (7%) e incluso el horno y la lavadora (5%).

El resultado de tanta creatividad es evidente, pero a veces no es suficiente: el 73% de los españoles admite haber descubierto su propio regalo antes de tiempo. La tentación es poderosa… pero si lo descubres, por favor, no lo abras.