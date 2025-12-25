El nuevo abono de transporte por 60 euros anunciado por Pedro Sánchez: qué incluye y requisitos para acceder a él

El Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo abono de transporte de 60 euros al mes que permitirá viajar de forma ilimitada por la red estatal de transporte público. La medida, presentada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pretende convertirse en una herramienta estructural para abaratar la movilidad cotidiana y sustituir al mosaico de ayudas y descuentos temporales aplicados desde 2022.

La idea es sencilla: una tarifa plana mensual válida en todo el país, pero su alcance real es más limitado de lo que puede parecer a primera vista.

Qué incluye el abono de 60 euros

El nuevo abono dará acceso a los servicios de transporte que dependen directamente del Estado. En concreto, permitirá utilizar sin coste adicional:

Cercanías ferroviarias en toda España.

en toda España. Trenes de Media Distancia convencional , los que conectan ciudades y municipios sin alta velocidad con distancias que superan los 60 kilómetros y no exceden los 300 kilómetros.

, los que conectan ciudades y municipios sin alta velocidad con distancias que superan los 60 kilómetros y no exceden los 300 kilómetros. Autobuses de la red estatal, es decir, las líneas interurbanas de largo recorrido gestionadas por concesiones del Ministerio de Transportes.

Quedan fuera, al menos en su diseño inicial, los trenes de Alta Velocidad (AVE y similares) y los servicios comerciales de larga distancia.

Lo que no cubre (y genera más dudas)

El abono no incluye metro, autobuses urbanos ni tranvías de las ciudades. Es decir, el transporte diario de millones de ciudadanos. Tampoco los sistemas de transporte que dependen de comunidades autónomas o ayuntamientos, como los consorcios metropolitanos.

La razón es competencial: el Estado no gestiona esos servicios. Su incorporación solo sería posible mediante acuerdos voluntarios con gobiernos autonómicos y locales, algo que por ahora no está garantizado.

En la práctica, muchos usuarios seguirán necesitando dos abonos distintos: uno nacional para desplazamientos interurbanos y otro urbano para moverse dentro de su ciudad.

Precio reducido para jóvenes

Además de la tarifa general, el Ejecutivo ha anunciado un precio reducido de 30 euros al mes para menores de 26 años, en línea con las políticas de apoyo a la movilidad juvenil aplicadas en los últimos años, como el ya famoso Verano Joven.

El Gobierno calcula que la medida beneficiará de forma directa a unos dos millones de usuarios frecuentes, especialmente trabajadores y estudiantes que viven en áreas periféricas y dependen del tren o del autobús estatal para desplazarse.

Cuándo entra en vigor y qué falta por concretar

La previsión oficial es que el abono esté operativo a partir de enero de 2026, aunque todavía quedan aspectos técnicos por definir. Entre ellos:

El detalle exacto de las líneas de autobús estatal incluidas .

. Las condiciones de uso , como posibles límites horarios o controles antifraude.

, como posibles límites horarios o controles antifraude. Su aplicación en territorios insulares, como Canarias y Baleares.

Un cambio de modelo

El nuevo abono de 60 euros marca un giro respecto a los descuentos generalizados y temporales aplicados tras la crisis energética. El Gobierno apuesta ahora por un instrumento permanente, más previsible para el usuario y más fácil de presupuestar para el Estado.

Eso sí, su impacto dependerá de un factor clave aún por resolver: si logra integrarse, total o parcialmente, con el transporte urbano. Sin esa conexión, la tarifa plana nacional será útil, pero incompleta, para millones de viajeros diarios.