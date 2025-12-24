Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales

La compañía compostelana Urovesa, especializada en el diseño y fabricación de vehículos tácticos de altas prestaciones, afronta una nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional tras la firma de un acuerdo marco de colaboración estratégica global con Thales Global Services SAS. El pacto refuerza la posición de la empresa gallega en los mercados exteriores y garantiza que los vehículos Vamtac continúen formando parte de los programas de defensa que el grupo tecnológico desarrolla a través de sus filiales en distintos países.

Entre los proyectos más relevantes incluidos en el acuerdo se encuentra el programa Starstreak, un sistema que ya se encuentra operativo en tres países. Urovesa participa en esta iniciativa desde hace 15 años en colaboración con Thales UK, aportando plataformas adaptadas a los exigentes requisitos operativos del ámbito de la defensa y consolidando una cooperación técnica sostenida en el tiempo.

La firma del acuerdo coincidió con una visita institucional a las instalaciones de Thales en Belfast. Hasta allí se desplazó una delegación de Urovesa encabezada por su presidente, Justo Sierra Rey. El equipo fue recibido por Edem Dogbatse, procurement category manager de Thales, y Jonathan Murphy, mechanical design lead, en un encuentro que sirvió para escenificar un nuevo hito en la alianza estratégica.

La colaboración se enmarca en la relación con Thales, uno de los principales referentes mundiales en tecnologías avanzadas para los sectores de Defensa, Aeroespacial y Ciberseguridad y Digital. El grupo francés, que cotiza en Euronext París, cuenta con más de 83.000 empleados en 68 países y alcanzó en 2024 una cifra de negocio de 20.600 millones de euros.