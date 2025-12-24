Naturgy alcanza 16 proyectos de baterías, dos de ellos en Galicia

Naturgy alcanza los 16 proyectos de almacenamiento con baterías tras sumar siete nuevas iniciativas con una potencia adicional de 100 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 359 megavatios hora (MWh). Dos de ellas están en Galicia. Se trata del sistema stand alone conectado directamente a la red en la subestación de O Troncal de Teis, en Vigo; y la hibridación del parque eólico Monte Redondo (Vimianzo), que, precisamente, va a ser repotenciado para pasar de 66 aerogeneradores a solo 11 mucho más modernos con una inversión de 65 millones de euros. El resto están en Canarias (Puerto del Rosario y Fuerteventura), Castilla y León (San Blas), Castilla-La Mancha (Los Pedreros) y Murcia (Jumilla).

A excepción del de Vigo, son proyectos de hibridación de plantas renovables. Parte se encuentran ya en fase de construcción y comenzarán a operar en los primeros meses de 2026.

Los siete nuevos proyectos del grupo presidido por Francisco Reynés han obtenido una financiación de 39 millones en la primera convocatoria de ayudas del IDAE para proyectos innovadores de almacenamiento energético.