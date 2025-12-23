La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga

En el centro logístico de Amazon en O Porriño no hay ni rastro del ritmo vertiginoso habitual de la víspera de Nochebuena. El comité de empresa convocó a la plantilla del almacén, donde trabajan 70 de los más de 90 empleados de las instalaciones, a una primera jornada de huelga para reclamar mejoras en las condiciones laborales «en una empresa que obtiene beneficios milmillonarios». La CIG, mayoritaria en la representación de los trabajadores, asegura que el seguimiento está siendo «masivo», con el 100% de los efectivos secundando el paro y el correspondiente impacto en la salida de la paquetería. «Se calcula que la mitad de los envíos quedarán sin repartir», asegura la central, y los que sí salieron lo hicieron «con mucho retraso» en comparación con una jornada ordinaria.

Los trabajadores se concentraron delante de la plataforma para hacer llegar sus reivindicaciones con proclamas como «Mucho trabajar para casi no cobrar», «Estamos hartas de ser explotadas», «n somos robots, somos trabajadores» o «Trabajo precario, beneficio millonario». La CIG asegura que lleva meses intentando que Amazon tome medidas por «las consecuencias directas sobre la salud» de la plantilla que está provocando «el esfuerzo continuado». «La única respuesta fue el silencio», reprochó Carlos Lamosa, responsable de Transporte de la FGAMT-CIG de Vigo, que suma a la sobrecarga de trabajo «la precariedad en la contratación». «Casi todos los contratos son a tiempo parcial o fijos discontinuos», afirman, junto con «incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales o el hecho de tener que trabajar en domingos sin remuneración ni compensación de ningún tipo». «Amazón -resume Lamosa- es un ejemplo de precaridad laboral y explotación».

Reunión en enero

Para finales de enero está marcada una reunión con la dirección de la empresa. Será entonces cuando la CIG decida si convocar nuevas movilizaciones.

Hace unos días, cuando se anunció la primera protesta de hoy, Amazon salió al paso de las críticas de la plantilla en O Porriño, alegando que allí se trabaja «en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos». El salario, defendió el gigante de la distribución, ssupera lo marcado en el convenio colectivo provincial del sector logístico con más de 1.500 euros brutos al mes para los que llegan y beneficios en seguros y otras medidas que rondan los 3.000 euros anuales por empleado.