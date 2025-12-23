Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%

La publicación del dato definitivo de la inflación en noviembre que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace un par de semanas confirmó la subida del 2,7% de las pensiones contributivas el próximo año. Para revalorizar las prestaciones, se tiene en cuenta la media del encarecimiento de los precios desde diciembre del ejercicio anterior y los once primeros meses del año actual. Pero quedaba por saber qué ocurriría con las mínimas, las no contributivas y el Íngreso Mínimo Vital (IMV), cuyos incrementos los decide el Gobierno.

Este martes, en su última reunión de 2025, el Consejo de Ministros aprobó formalmente el alza esperada en las contributivas y anunció que las mínimas se elevarán por encima del 7%. Las que tienen cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares aumentarán el 11,4%, al igual que el IMV.

Las revisiones van recogidas en un Real Decreto-ley mucho más amplio para el mantenimiento del llamado escudo social. «El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer», destacó la ministra de Seguridad Social y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

¿Cómo quedan?

Se revalorizarán, en total, 13 millones de prestaciones. El incremento en las contributivas en Galicia será de alrededor de 30 euros. La cuantía media pasará de los 1.131,8 euros mensuales a 1.162 euros. En el caso de las pensiones de jubilación, la media escalará de los 1.297 euros a 1.332 euros, 35 euros más. La pensión de viudedad repuntará 21,5 euros, hasta los 820 euros de media. La de incapacidad permanente crecerá en 29 euros; en 14 euros la de orfandad; y 19 euros la de en favor de familiares.

La pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales se fija 936,2 euros en 14 pagas (13.106,80 euros anuales) tras una subida de casi 62 euros al mes; y 129 euros crece en los casos de cónyuge a cargo (1.256,6 euros). En Galicia hay en estos momentos casi 200.000 gallegos cobrando la pensión mínima. Las no contributivas las perciben otros 36.500 residentes en la comunidad. En la nómina del IMV hay 38.500 prestaciones en Galicia con una cuantía media de 479,8 euros.

Cuotas de autónomos

Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.

No obstante, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aspira a poder revertir dicha situación y revisar las cuotas ya entrado el año. «Siguen las negociaciones con el colectivo para llevar un acuerdo a lo largo del año», afirmó en rueda de prensa. Desde finales de octubre que no se convoca una mesa de diálogo social para abordar el tema debido a la falta de consenso y las dificultades parlamentarias del Ejecutivo.