Moeve alcanza las 500 gasolineras en un año en el marco de una inversión de 130 millones de euros

Era un martes 10 de diciembre (2024) en la M-40, acceso sur a Campo de las Naciones, kilómetro 7,4. Es la fecha y el lugar en la que, oficialmente, se inauguró la estación de servicio número 1 de Moeve. La primera en abandonar la histórica marca Cepsa y sustituir su característico rojo por el azul.

Hoy, 365 días después de aquel primer rebranding físico, la compañía avanza que cerrará 2025 con 500 gasolineras transformadas en Moeve, del total de 1.734 estaciones que actualmente conforman su red, según los últimos datos aportados por la empresa a este diario. Son 100 menos del objetivo marcado hace un año, cuando se preveía avanzar a un ritmo de 600 gasolineras anuales, con la vista puesta en completar la transformación en 2027 tras un desembolso de 130 millones de euros.

Plan de transformación a largo plazo

La estación de Campo de las Naciones fue la primera demostración tangible de una estrategia anunciada, en realidad, dos años antes. Se trata del plan Positive Motion (2022), con el que el fondo de inversión estadounidense Carlyle (38%) y el soberano de Abu Dabi Mubadala (62%), accionistas de control de la compañía, planificaron una inversión de entre 7.000 y 8.000 millones de euros hasta 2030.

De este modo, Cepsa —nacida en 1929 como la primera petrolera privada española y que había mantenido intacto su nombre durante más de nueve décadas— quiso marcar un antes y un después en sus más de 90 años de su pasado fósil para iniciar una etapa de transformación, con la que quieren dejar de ser sólo una petrolera y convertirse en una compañía multienergía.

El objetivo alarga la vista hasta el año 2050, cuando la empresa aspira a ir más allá de las cero emisiones netas y alcanzar un saldo positivo de descarbonización. Para ello, plantea dar la espalda progresivamente a los combustibles fósiles y apostar por los biocombustibles, el hidrógeno verde y el vehículo eléctrico. "Cepsa ha cumplido su misión a lo largo de este siglo. Pero Compañía Española de Petróleos ya no representa tan fielmente lo que somos y lo que seremos" subrayó entonces el consejero delegado del grupo, Maarten Wetselaar.

Impacto en cifras

Más de un año después de aquel cambio de marca, en la península ibérica esa primera Moeve se ha multiplicado por 500. En términos prácticos, casi un tercio de la antigua red de Cepsa ya opera bajo la nueva enseña, con un mayor grado de digitalización y más puntos de recarga eléctrica y opciones de repostaje sostenible.

Y, aunque el número de estaciones transformadas es inferior al inicialmente previsto, la compañía asegura que las ventas de las gasolineras Moeve ya superan a las de las antiguas estaciones Cepsa. También destacan un mayor atractivo en la contratación de personas, basándose en que su portal de empleo externo recibe alrededor de un 35% más de visitas desde la transformación.

En paralelo, explican que también están avanzando en el despliegue de su red de carga eléctrica ultrarrápida en estaciones de servicio en el conjunto de España y Portugal. "Esta red suministra energía 100% renovable y ya cuenta con más de 260 plazas de carga ultrarrápida operativas (150 kW), de acceso público y libre, con cargadores capaces de recargar el 80% de la batería de un coche en un tiempo estimado de 10-20 minutos en función del modelo" reza el comunicado de Moeve. Esta energía eléctrica se obtendría a través de paneles solares instalados en las nuevas estaciones.

José María Solana, director Global de Marca de Moeve, ha asegurado que "a la compañía le está sentando muy bien la transformación de su nombre y de su cultura, y la marca se está consolidando incluso más rápido de lo esperado".

En paralelo, la energética ha trasladado que ya ha vendido el 70% de sus activos de exploración y producción, desarrolla el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y ha alcanzado el ecuador de la construcción de su nueva planta de biocombustibles 2G en La Rábida (Huelva), con la aspiración de convertirse en uno de los referentes de la transición energética en Europa.