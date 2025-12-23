Inditex logra el aval ambiental a su parque eólico y tendrá que vigilar el efecto visual y las aves

Después de años de trámites, el proyecto de Inditex para construir tres aerogeneradores en los terrenos del puerto exterior de punta Langosteira tiene ya luz verde de la Xunta en el trámite ambiental. Pero la Consellería de Medio Ambiente condiciona el visto bueno a que se incluyan mejoras, como sistemas que detengan automáticamente las palas para impedir la muerte de aves o un estudio del efecto de las sombras intermitentes de los aerogeneradores en los vecinos de O Portiño. Los molinos, para los que Inditex inició en 2021 los trámites, son de gran tamaño: 115 metros de altura hasta el eje de las palas y 170 de diámetro de rotor. Cuando el proyecto tenga todos los permisos, la obra para instalarlos durará un año.

El proyecto es de gran tamaño. Inditex quiere usar el parque para obtener energía para sus instalaciones en Sabón, y la potencia instalada será de 19,8 megavatios, si bien estará limitada a 18. También hay proyectos de emplear los excedentes para otras empresas, como la planta de hidrógeno verde que planteó Enerfin en el puerto exterior. Los tres aerogeneradores estarán situados en la parte norte de punta Langosteira, y las plataformas de montaje ocuparán algo más de 18.400 metros, además de otros 1.315 durante las obras. Por comparación, la expansión de las instalaciones de Repsol para completar su traslado a punta Langosteira es de 17.400. También habrá que ampliar una subestación eléctrica para dar salida a la energía, lo que supone unos 350 metros más, disponer de una línea eléctrica soterrada de 1.300 metros y otros 6.520 de media tensión. La inversión prevista en 2021 era de 30 millones.

Durante la tramitación ambiental se presentaron 178 alegaciones, y la Xunta pidió informes a varias instituciones y órganos, desde el Concello de Arteixo a Augas de Galicia, que pidieron cambios en el proyecto presentado por Inditex. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural fue especialmente crítica y concluyó, en un informe de este mes de marzo, que las «carencias» del estudio de impacto ambiental presentado por la compañía impedían darlo por válido. Acabó dando un informe favorable después de que Inditex presentase más documentación.

En su resolución sobre el impacto de la obra, emitida este mes, la Xunta insiste en que el proyecto es «ambientalmente viable» siempre que se cumplan las medidas de los informes que se pidieron. Así, Inditex deberá proponer medidas para evitar el riesgo de colisiones de aves, pintando las aspas de los molinos, incluyendo sistemas basados en vídeo que detecten posibles impactos y recibir un informe favorable de Patrimonio Natural.

A petición de un órgano del Ministerio para la Transición Ecológica, deberá describirle cuál será el sistema que detectará las aves e introducirá paradas automáticas, con garantías de que funcione con luz y con oscuridad. Las poblaciones de pájaros y murciélagos se comprobarán periódicamente para determinar si el parque está causando impacto en ellas, así como para detectar si los molinos están cambiando sus hábitos. Si hay impacto negativo, se tomarán medidas como la parada de máquinas en días con baja visibilidad, o incluso la «eliminación o recolocación de los aerogeneradores conflictivos».

Además de otras medidas para proteger a la fauna, Inditex tendrá que instalar pantallas o programar paradas parciales para combatir el efecto de «parpadeo de sombras», es decir, las sombras intermitentes que generan los aerogeneradores y que puede crear molestias. También tendrá que comprobar si tiene efectos en la zona, en especial las casas del núcleo de O Portiño.

La empresa tendrá que vigilar la presión sonora de los molinos, y, si superan los límites legalmente establecidos, adoptar medidas como pantallas de aislamiento acústico. A esto se añaden medidas de control del agua y del suelo. Inditex aceptó, a petición de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, presentar una memoria arqueológica ampliada y tener en cuenta otras recomendaciones. La entidad pública señala que la obra no afecta a elementos arqueológicos o etnológicos, pero señala que podrían encontrarse algunos desconocidos en los trabajos. También concluye que no hay afección sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) del entorno, entre los que destaca la Torre de Hércules, por la distancia y los montes intermedios.