Las tensiones comerciales frenan las exportaciones de Galicia

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) echó mano de nuevo de la economía para elegir la palabra del año de 2025: arancel. «Las negociaciones y las imposiciones comerciales, promovidas por el presidente de Estados Unidos, especialmente las relacionadas con las exportaciones y las importaciones entre países, han sido las protagonistas de la información internacional durante meses, y lo siguen siendo», justificó la entidad, que recuerda que a lo largo de este año fue un término habitual de las conversaciones. «Esta voz ha pasado de estar reservada a los especialistas y al ámbito técnico -apunta- a estar en boca de todos y convertirse en una palabra presente en el día a día de cualquier persona».

Con estos aranceles, Donald Trump ha iniciado una guerra comercial planetaria que se está dejando sentir en el negocio exterior de muchos territorios, como Galicia. La comunidad, que tiene en las exportaciones una relevante palanca de crecimiento económico, se aleja de los grandes récords que año tras año marcaba con las ventas de las empresas a otros países. En octubre menguaron el 0,6% y el saldo acumulado en los diez primeros meses de 2025 registra un leve incremento del 0,9%, hasta los 25.952 millones de euros.

Cara y cruz

De entre los grandes capítulos de la cesta comercial de Galicia, destaca la caída del 10,6% en combustibles y aceites minerales. Las exportaciones de manufacturas de piedra y yeso ahondan su descenso con un recorte del 10,3% (288 millones); un 13,6% bajan las de fundición, hierro y acero (272 millones); y el 19% las de aluminio (659 millones).

A la cabeza de las ventas internacionales sigue, imparable, la automoción con un alza del 6,1%, hasta rozar los 7.700 millones de euros. La exportación de prendas de vestir rebasa los 5.200 millones de euros tras un avance del 3,7% en las de punto y del 1,1% en el resto. La pesca sobrepasa los 1.600 millones, un 7% más que entre enero y octubre de 2024; y las conservas registran un incremento del 7,6% (946 millones).