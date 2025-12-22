Telefónica y los sindicatos firman hoy el ERE y la prórroga de los convenios

El acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará a un mínimo de 4.539 personas en siete filiales de la teleco, y para la prórroga de los tres convenios que amparan a las sociedades afectadas por el proceso se firmará hoy tras obtener el respaldo de UGT, CC OO y Sumados-Fetico. La afectación en las filiales amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

La propuesta inicial de Telefónica pasaba por un total de 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, si bien la cifra final estará ligada al volumen de adhesiones voluntarias que se registren. Esto quiere decir que, en caso de que hubiese 3.765 adhesiones voluntarias, no habría más salidas, mientras que si hubiese, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el máximo de salidas seguiría siendo de 5.040. Si hubiese, por ejemplo, 3.000 adhesiones voluntarias, se producirían 765 salidas forzosas, hasta llegar a las 3.765 salidas, cifra que marca el umbral máximo de afectación del ERE sin volumen de voluntariedad suficiente.

La teleco presentó el martes pasado su oferta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. -—conocidas como las GBU's—, donde el volumen de salidas se ha reducido en un 20% en comparación con la propuesta inicial, hasta un total de 599. Son 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19%) y 301 en Telefónica S.A. (cerca del 26%.

A ello se suman las 175 bajas propuestas para Movistar+, lo cual supone un 20,3% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial. Cabe recordar que al principio de las negociaciones la afectación era de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla). Las 4.539 salidas mínimas del ERE en Telefónica suponen que, como mínimo, Telefónica adelgazará en torno a un 26% su plantilla en las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados. Este porcentaje supone una reducción de nueve puntos porcentuales sobre el 35% que se planteó.

La propuesta de indemnizaciones para todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971. Los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% desde entonces.