El oro y la plata alcanzan máximos históricos a tenor de las tensiones geopolíticas y las futuras bajadas de tipos

El oro y la plata han alcanzado este lunes sus respectivos máximos históricos, después de un 2025 en el que sus cotizaciones no han parado de subir a causa de la incertidumbre geopolítica que sacude al mundo. Los metales preciosos, activos refugio por antonomasia en tiempos de incertidumbre, han supuesto un alivio para los inversores y bancos centrales en momentos de volatilidad económica sin precedentes.

En la apertura de los mercados de este lunes, la onza de oro Troy, formato clásico del oro en Bolsa, ha llegado a superar los 4.400 dólares por onza. En la noche de este lunes, el oro cotizaba en 4,470,40 dólares. De esta forma, el oro perforaba su máximo histórico, después del último, registrado el pasado 20 de octubre, de 4.359,65 dólares por onza. De esta manera, el metal precioso acumula una revalorización anual cercana al 70%, motivada tanto por la tensión geopolítica y comercial como por una circunstancia beneficiosa: la perspectiva de más recortes de tipos en EE.UU. a partir de 2026.

Un año histórico para la plata

La plata, por su parte, registraba en la negociación de este lunes un alza del 3% respecto a la sesión anterior, que terminaba colocando al metal precioso en un nuevo récord histórico, de 69,515 dólares por onza. A pesar de que a lo largo de la jornada se ha moderado dicha alza, el metal acumula un alza de alrededor del 138% desde comienzos de 2025, casi dos veces la del oro, confirmando que se trata de uno de los mejores años de su historia reciente.

"Actualmente, la competencia estratégica entre bloques (EE. UU.-Occidente frente a China-Rusia) se percibe como de largo plazo, y es ahí donde el oro actúa como activo neutral al margen de sistemas de pago controlados por una sola potencia", apunta Adrián Hostaled, analista de XTB. "El uso creciente de sanciones financieras y bloqueos comerciales ha llevado a varios países a ver el oro como vía de protección frente a posibles congelaciones de reservas en dólares o euros, y los bancos centrales de economías emergentes han acelerado sus compras de oro para reducir la dependencia del dólar", ha añadido el experto, arrojando luz sobre el rally de los metales.

El platino no se queda atrás

Otro de los metales preciosos más valiosos históricamente, el platino, tampoco se queda atrás. Su cotización se ha disparado esta mañana por encima de los 2.100 dólares por onza, logrando superar máximos no vistos desde 2008. Durante la noche del lunes, el metal cotizaba en 2.130,80 dólares por onza.

La perspectiva de nuevos recortes de tipos de interés por parte de la Fed en 2026, especialmente después de que el dato de inflación del 2,7% en noviembre fuera mucho mejor de lo esperado, empuja a la baja la cotización del dólar frente a las principales monedas, abaratando así la compra de oro por inversores no estadounidenses.

Otro de los motivos que esgrimen los analistas para explicar el rally alcista de los metales preciosos es el contexto geopolítico. Con el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos al petróleo venezolano a través de la intercepción de buques, el barril de crudo Brent acumula ya tres días de alzas en los mercados, exhibiendo hoy un precio de 62,08 dólares tras un alza del 2,66% intradía. La cotización West Texas Intermediate (WTI), empleada como referencia en EE.UU., se comportaba de la misma manera, con un alza del 2,62% que la empujaba hasta los 58 dólares por barril.