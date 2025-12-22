El imperio económico de Loterías, la empresa de los 'sueños' que factura más que la mitad del Ibex-35

Loterías y Apuestas del Estado es una de las pocas compañías públicas, junto a Correos, Renfe, Adif, Navantia o EFE, en las que el Estado conserva el total control de su accionariado. Sin embargo, esta sociedad cuenta con una particularidad, ser una de las pocas que es muy rentable, además de ser un monopolio. Loterías es la gallina de los huevos de oro del Estado, una sociedad que todo español conoce y que está a la altura o, incluso, por encima de algunas de las principales empresas del Ibex-35: estaría en el puesto 20 por facturación dentro del selectivo español.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E. cerró el ejercicio fiscal de 2024 con unos ingresos de 10.396 millones de euros, cifra un 4,41% superior a la del año anterior y la mayor de toda su historia. Su beneficio fue de 2.437 millones de euros, que pasan directos a las arcas públicas, concretamente a la Dirección General del Patrimonio del Estado, números también récord que dejan atrás la caída fruto del estallido de la crisis sanitaria de la Covid-19, según el registro de Insigh View.

Los números que maneja la sociedad mercantil estatal la colocan como una de las empresas más importantes del país. Sus cifras están a la altura de las principales multinacionales: su facturación supera la de gigantes patrios como Grifols (7.212 millones), Aena (5.827 millones), Indra (4.843 millones) o Mango (3.339 millones) y su beneficio al de Telefónica (2.304 millones), Naturgy (1.900 millones) o Banco Sabadell (1.827 millones). Esto se debe en parte al monopolio-oligopolio de los sorteos diarios con el que cuenta Loterías. Solamente la Cruz Roja y el sorteo del Oro y la Once celebran de forma periódica sorteos de estas características.

Sin ir más lejos, según el informe de información no financiera, el sorteo navideño supone un 33,7% de las ventas de todo el año, alrededor de unos ingresos de 3.505 millones de euros, tras registrar un crecimiento superior al 5,6% en 2024 frente a 2023. "Cabe destacar que es un juego con 210 años de celebración ininterrumpida y que cuenta con la participación del 64,9% de la población mayor de 18 años. La campaña de venta es la más larga, comienza en julio y permanece hasta el 21 de diciembre, víspera del sorteo. Año tras año sigue creciendo su aceptación y es el juego de referencia no solamente en España sino en todo el mundo. El sorteo de 2024 representa un nuevo récord de ventas sobre otros récords históricos anteriores de 2021, 2022 y 2023 evidencia que cuenta con una implicación social y de los puntos de venta extraordinarios y la recuperación de la ilusión y la participación a niveles cada vez más altos", apunta la compañía

La ruleta o el bingo reparten más premios

En 2025, la Lotería de Navidad contaba con 198 millones de décimos que, a 20 euros la unidad, da una recaudación potencial de 3.960 millones de euros. Pero, ¿cuánto de ello aspiraba a repartir? Concretamente el 70%, 3.960 millones. Partiendo de la base de que ningún juego de apuestas en el que interviene un agente con fin de lucro reparte más dinero del que ingresa, el sorteo navideño es uno de los que menos lo hace de todas las modalidades.

En el caso de las apuestas, el margen de una de las mayores casas de apuestas por ejemplo en la final del Abierto de Estados Unidos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el que se impuso el español, fue de alrededor del 3,6%, mientras el 22 de diciembre Loterías y Apuestas del Estado obtiene un 30%. También el bingo físico tiene una comisión menor, que puede ir desde el 10% hasta el 30%. Tampoco las máquinas tragaperras son tan rentables como la rifa cantada por los niños de San Ildefonso, que cuenta con un margen entre el 2% y el 4%, ni las ruletas físicas, que reparten alrededor del 80% de sus ingresos, de acuerdo a lo que anuncian las propias máquinas.