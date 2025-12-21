Delta Vigo invierte 20 millones para ganar músculo en aeronáutica y defensa

El polígono de Porto do Molle, en Nigrán, es un hervidero de empresas especializadas en diferentes segmentos. Desde la automoción al naval, pasando por las estructuras metálicas, la pesca, la tecnología y, por supuesto, la aeronáutica. Un barrido por las webs que ofrecen imágenes satelitales muestra un área casi al completo, con algunos huecos donde hoy hay obras —o las habrá pronto— y donde una gran manzana destaca, por tamaño, sobre el resto. Se trata del área que ocupa Delta Vigo, compañía especializada en bienes de equipo y componentes para los aviones que vuelan por todo el mundo y que no para de crecer al calor de los contratos de algunos de los principales fabricantes. Estos días en esa parcela se está levantando la primera ampliación de la fábrica inaugurada en 2018 y la segunda —y última— ya está programada. Según explica Francisco Puga, presidente de la firma, Delta ha decidido acometer ya la obra prevista para dentro de dos años para hacer frente a los nuevos proyectos. Para ello invertirá 12 millones de euros, a los que se sumarán otros 8 para adaptar el resto de plantas, y llegará a los 300 trabajadores.

Tras soplar las velas por los 75 años de la empresa, Puga y su equipo empezaron a dibujar lo que sería el futuro de la compañía, plasmado en un nuevo plan estratégico y en una visión de su presidente que se alarga —y «no es broma», como repite— hasta 2047. Aquella nueva hoja de ruta se plasmó en 2023, comprometiendo una gran inversión que inicialmente se cifró en 16 millones de euros y que contenía como iniciativa estrella la ampliación de la nigranesa Delta Vigo Aeroestructuras, la principal de las cuatro plantas que tiene el grupo repartidas entre Porto do Molle, Vigo (Peinador y Valladares) e Illescas, Toledo.

El motivo de aquella obra y de aquel plan era la necesidad de ganar otros cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos «para acometer los proyectos y la previsión de carga de trabajo planificada internamente hasta el año 2033». Proyectos para una década, principalmente vinculados al gigante Airbus, y que desde entonces no han parado de crecer, urgiendo la necesidad de proceder mucho antes de tiempo a implementar la tercera fase de la que será la megaplanta de Delta Vigo.

Según explica Puga, esta segunda gran ampliación estaba prevista para dentro de dos años, pero la necesidad de espacio provoca que sea necesaria acometerla «de inmediato». «Se está trabajando en el proyecto de esta tercera fase, tanto en la parte de la obra civil como en la de instalaciones y medios productivos para poder afrontar el incremento de la actividad prevista para los próximos años», señala el impulso y presidente de Delta Vigo, firma fundada en 1947 por su padre para dedicarse a los sectores de la conserva y el naval.

Con esta planificación, las nuevas naves, que serán similares en tamaño a las que ahora están en construcción, requerirán de una inversión de 12 millones de euros, que sumados a la construcción ahora en marcha supondrá una inversión global de 25 millones de euros. Y si la primera ampliación estará lista —si nada se tuerce— en octubre del próximo año, la segunda debería estar finalizada a finales de 2027.

La nueva instalación, que tendrá una dimensión de naves similar a las que ahora están en construcción, ocupará un total de 12.000 metros cuadrados. Supondrá no solo una ventaja en términos de espacio productivo, sino también una optimización a nivel de logística y organización interna para mejorar sus procesos de ingeniería de fabricación, producción de componentes aeronáuticos metálicos, montaje de grandes líneas y labores de metrología. Una vez completada, Delta Vigo Aeroestructuras ocupará más de 55.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a unos 7,5 campos de fútbol.

A mayores de este significativo avance para la factoría de Nigrán, Puga también explica que el grupo ha decidido invertir 8 millones de euros en mejoras para las otras tres plantas de la compañía. Se trata de inversiones «para poder hacer frente a los compromisos adquiridos» a través de los contratos vinculados a la aeronáutica y la defensa. Todo ello supondrá un incremento en la plantilla entre 2026 y 2027 de medio centenar de personas, el 40% vinculados a la parte de ingeniería, por lo que el grupo alcanzará los 300 empleos.

«Lamentablemente, nuestra actividad no nos permite incorporar anualmente a muchas más personas por el tiempo necesario para su formación e integración», añadió Francisco Puga, que recuerda que la tasa de rotación de plantilla en Delta Vigo es de solo el 0,86%.

Expansión

Estos planes de crecimiento nacen fruto de la confianza que mantienen los gigantes del sector aeronáutico, principalmente Airbus. De hecho, la empresa olívica es la principal beneficiada de la comunidad como consecuencia del histórico aumento de cadencia planeado por el fabricante para el modelo que más comercializa, el A320. «La aeronáutica supone el 70% de nuestro negocio», apunta el vigués. Sin embargo, es el propio Puga el primero en poner cierto freno a los varios proyectos que tiene encima de la mesa de su despacho, ya que su política de crecimiento —y de tamaño— para Delta es lenta pero segura. La misma mesa a la que llegan, cada semana, ofertas de compras por la empresa.

Pese a echar un poco el freno de mano, Delta Vigo tiene que hacer algunas «concesiones», por decirlo de alguna manera, como fue el caso de la oficina prevista para la ciudad alemana de Hamburgo, la segunda en el país después de la de Múnich. Este despacho, pensado para dar asistencia técnica y servicio postventa, iniciará su actividad en marzo.

Y si el 70% del negocio de Delta Vigo vuela, el 30% va por tierra. Tradicionalmente se especializó en líneas de equipos para el sector del automóvil y entre los proyectos recientes más relevantes está su participación en el proyecto de Volkswagen/Seat vinculado a la primera edición del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Sin embargo, ahora la compañía ha dado el salto al ferrocarril, donde esperan una carga de trabajo importante de cara al futuro. El estreno, que Puga ya deslizó durante la última edición de la feria Mindtech, ha sido con el gigante del sector Stadler Rail, el productor suizo de trenes que tiene presencia industrial en Valencia y que, por ejemplo, hizo entrega esta semana de del primero de los 22 nuevos trenes regionales encargados en 2020 por la empresa estatal lusa Comboios de Portugal.

En este caso, el pedido para la firma olívica consiste en un proyecto de vida serie para un tren de dos pisos en producción desde 2024. «Se trata de piezas para la estructura de la locomotora», ilustra Puga, que ve serias posibilidades de crecimiento en un sector que considera al alza.

Con esta realidad, el veterano empresario espera que Delta Vigo pueda dar un salto importante a nivel de facturación, similar al realizado entre 2023 y 2024. De hecho, aquel avance se ha frenado en este año, pero solo para coger carrerilla de cara a los próximos, para los que espera otro gran avance. Por el momento, Puga señala que este año culminarán con unas cifras de ventas muy similares a las del año pasado, cuando se anotaron 61 millones de euros.