Delta Vigo exprime el I+D: tres proyectos con 20 millones de presupuesto y 4,5 en ayudas

Una de las señas de identidad de Delta Vigo es el I+D. Además del alto nivel que atesoran sus profesionales, a los que forman durante años, la empresa dedica aproximadamente un 10% del total de horas productivas a investigación. Por noma general, todo lo realizan con medios propios, si bien en los últimos años ha habido algunas excepciones de importancia. En concreto, Delta Vigo culminó este mismo año tres proyectos vinculados al Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) que contaron con un presupuesto total de 20,1 millones de euros, de los que la firma viguesa aportó 6,5 millones.

El programa, financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), resolvió en los últimos años una serie de proyectos entre los que figuraba Delta. En dos de ellos, como líder de la iniciativa; en el otro, acompañando a su cliente de referencia, Airbus. Todos ellos vinculados a componentes o procesos para los aviones del futuro.

El de mayor presupuesto fue el proyecto Pegaso, con 10,8 millones en total y que recibió un apoyo del programa de 4,4 millones. Está centrado en desarrollar lo que se conoce como «el ala del futuro». Su nombre oficial es «Tecnologías para superficies sustentadoras avanzadas en preimpregnado industrialmente optimizadas». Esta iniciativa es la que lideró Airbus Operations y Delta participaba como socio (llevándose una ayuda de algo más de 760.000 euros) junto a Grupo Inmapa, Mtorres y Tecnatom.

El siguiente por valor es Ecomap, liderado por Industrias Delta y en el que también participaron Delta Vigo Aeroestructuras, la gallega Cofrico y la madrileña Tecnitest Ingenieros. La iniciativa «Evolución del cocurado en materiales preimpregnados» tenía como finalidad la reducción de los tiempos de fabricación y ahorro energético, además de bajar costes no recurrentes. Contó con 4,9 millones de presupuesto total y el CDTI le adjudicó 3,2 millones de apoyo, de los que Delta se llevó 2,1 millones para las dos firmas participantes.

El último fue Cuvico, también liderado por Delta y que se ejecutó con casi 4,5 millones, 3 de ellos como subvención. En este caso el proyecto se centró en desarrollar «el fuselaje del futuro», en concreto, la parte cónica del mismo. Repitieron las dos empresas del grupo vigués, a las que se asignaron 1,6 millones en ayudas, contando como socios con las madrileñas Inventia Kinetics y, de nuevo, Tecnitest Ingenieros.