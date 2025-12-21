La CNMC busca desencallar el nuevo modelo retributivo de las eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunirá mañana para tratar de buscar una solución de urgencia a las objeciones que ha presentado el Consejo de Estado a la circular sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución de las redes eléctricas. Según este órgano, la iniciativa, que debe estar aprobada antes del 1 de enero y establece cómo se pagará a las empresas desde 2026 a 2031 por la inversión y operación de las redes de distribución de energía y su adaptación a la transición energética, choca con la Ley del Sector Eléctrico y es necesario realizar modificaciones sustanciales.

Esta semana, la CNMC recibió los informes del Consejo de Estado en los que validaba la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las redes, pero tumbaba el nuevo modelo de retribución de la distribución al considerar problemático introducir límites a las inversiones susceptibles de ser retribuidas y en que no se puede someter a riesgo una actividad regulada como la distribución.

Las opciones

A escasos diez días de que termine el año, Competencia debe encontrar una solución rápida para salvar estas reticencias. Uno de los caminos pasa por modificar la circular ya aprobada. Esto, sin embargo, supondría cambios sustanciales en el texto y abriría la puerta a que las eléctricas pudiesen denunciar que estas enmiendas no han sido sometidas al trámite de audiencia pública. Ello conllevaría la nulidad de la norma al privar a los interesados del derecho a realizar alegaciones y es previsible que este hipotético defecto de forma fuera tenido en cuenta por los tribunales. Las compañías, además, podrían exigir responsabilidad personal a la CNMC.

La otra vía que se plantea tampoco permite una resolución rápida, ya que sería impulsar una nueva circular y que esta pasara por todos los trámites. El escenario alternativo es la prórroga del marco actual.