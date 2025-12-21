Las carencias de la red energética frenan la creación de industrias

«Si no somos capaces de modernizar y ampliar las redes, ralentizaremos una gran oportunidad industrial». Esta frase encapsula una de las grandes problemáticas, si no la mayor, que aqueja al sector secundario español en la actualidad. A causa del estado de la red eléctrica, diseñada con otro paradigma en mente completamente distinto al actual, muchos proyectos ven paralizadas sus solicitudes de acceso a la red, generando un cuello de botella tremendamente dañino para la economía española. Y así resulta muy difícil crecer.

Este fue uno de los debates centrales del reciente Encuentro anual de la Alianza Q-Cero para la descarbonización de la demanda térmica en España. El encuentro, celebrado en Madrid, contó con la presencia de numerosas autoridades en el ámbito industrial español. La cuestión de las redes eléctricas, en concreto, fue abordada en la mesa redonda El potencial de las redes para impulsar la descarbonización industrial en España, en la que expertos en redes eléctricas, realizaron un preciso diagnóstico del problema.

En los últimos tiempos, se habla de redes «desde una perspectiva estratégica desde hace años, como un aspecto fundamental para la estrategia europea», afirmó Óscar Barrero Gil, socio responsable del sector de Energía en PwC España, en la mesa redonda. «Las redes están en el centro de este nuevo paradigma de cambio de modelo económico que Europa quiere impulsar desde el New Green Deal hace cinco años», dijo Barrero, quien recalcó que, desde la invasión rusa de Ucrania, Europa se colocó «al frente del reto de la autonomía energética».

Además de la autonomía, las redes juegan un rol clave en la descarbonización de la industria. «Toda esta nueva industria que queremos descarbonizar o localizar en Europa –para ganar no solo soberanía energética, sino también soberanía industrial– requiere redes para poder conectar esa oferta de renovables con la demanda de una industria que busca la sostenibilidad como valor diferencial», sostuvo.

Marta Castro Pérez-Chirinos, directora de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), puso de manifiesto la enorme oportunidad que España tiene delante, especialmente con la nueva industria. «Del total de solicitudes de acceso y conexión de la industria intensiva, el 30% corresponde a industria ya existente, que quiere ampliar su capacidad para electrificarse. El 70% restante –y aquí no se incluyen los data centers– es nueva industria que quiere instalarse en nuestro país».

El pasado 12 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció que elevaría un 62% el límite a las inversiones en la red hasta 2030 para desplegar nuevas redes. Sobre el papel, esto permitirá a las eléctricas gastar un total de 7.700 millones más en estos cinco años, mientras que Red Eléctrica podrá destinar 3.600 millones de euros adicionales.

Una oportunidad estratégica

Sin embargo, está por ver si esto es suficiente. Barrero apuntó que en Europa se estima que es necesaria una inversión de 600.000 millones. «Si no invertimos, perderemos oportunidad de localizar nueva industria, como data centers, y no podremos cumplir con la estrategia europea», lamentó.

Y la situación de España, según Barrero, es inmejorable. «Tenemos un enorme potencial de renovables y una infraestructura de partida que configura un terreno de juego muy atractivo», reconoció, afirmando que España tiene el potencial para ser el «vencedor» frente a otros países europeos con más dificultades para hacer frente a la descarbonización.

A través de las conclusiones de un estudio elaborado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), su directora técnica, Irina Celades López, arrojó luz sobre las perspectivas de futuro en la descarbonización de la industria. «Un escenario conservador sería electrificar solo el 5% de los hornos de aquí a 2030, y con este quizá podríamos cumplir la capacidad de las redes actuales, pero es evidente que hay que ponerse a trabajar ya», reflexionó.

Para Barrero, no se trata de falta de interés en invertir, sino de «no haber hecho los deberes a la hora de definir un marco regulatorio amplio que permita que las inversiones en redes se conviertan realmente en ese catalizador de la economía y de la sociedad». Este bloqueo ha desembocado en que las peticiones de acceso a la red «superen el 100% de la potencia instalada en España». «Hemos generado un efecto llamada positivo, con inversiones que están llamando a la puerta, pero los modelos que fijan la retribución de las inversiones en redes no están adaptados al nuevo entorno y las empresas no tienen el incentivo para invertir y no lo harán», añadió.