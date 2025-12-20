Xesgalicia mantiene en fase de evaluación su entrada en el capital de Actemsa

Actemsa fue la primera compañía pesquera en homologar su plan de reestructuración dentro del complejo proceso de ajuste que forzó a actores de primer nivel del sector a sentarse con los acreedores ante un escenario de insolvencia, ya fuera «actual» o «inminente». Lo consiguió con el respaldo fundamental de Jealsa y Albacora, que sumaban un pasivo conjunto de más de 9 millones de euros que fue reconvertido en un préstamo participativo con vencimiento en 2034.

Fundada en 1987 por Severino Escurís y especializada en el aprovisionamiento de materia prima (atún, sardina y caballa) para las conserveras, lleva meses negociando con la Xunta para la inyección de 5 millones de euros en su capital a fin de «reforzar sus fondos propios y garantizar su continuidad empresarial», como desveló FARO. Si bien la intención de la sociedad gestora de entidades de capital riesgo Xesgalicia pasaba por tomar una decisión «antes de final de año», esta operación continúa en fase de evaluación.

Fuentes de la entidad pública han indicado a este periódico que Xesgalicia «no tomará ninguna decisión hasta que la empresa, que está trabajando en las actuaciones que marca el plan de reestructuración aprobado, aporte visibilidad sobre la viabilidad de la compañía». El pasado septiembre, también a preguntas del Decano, las mismas fuentes habían supeditado el respaldo de la administración al plan de viabilidad «si los análisis concluyen favorablemente». Un portavoz de Actemsa ha explicado que el grupo continúa «pendiente de los trámites de la reorganización societaria».

La eventual entrada de Xesgalicia en el capital de esta sociedad --se convirtió temporalmente en la única lomera gallega durante el cese de operaciones de la factoría de Atunlo O Grove-- supondría el retorno del capital público al sector tras la operación de Fandicosta. En este caso la inyección económica ascendió a 3 millones de euros, a cambio de un 12,15% de los títulos de la factoría de Moaña, que estaba en plena digestión del proyecto de reconstrucción tras el incendio que la asoló en mayo de 2016. La Xunta renunciaría a sus derechos en la empresa para facilitar la venta a Worldwide Fishing Company (Wofco) durante la fase de enajenación de activos.

Plan de viabilidad

Fue trazado a diez años vista y logró el respaldo de acreedores con un pasivo superior a los 53 millones de euros, de un total de deudas sujetas a reestructuración de otros 93 millones. Para este 2025 esta hoja de ruta proyectaba un volumen de ventas de cerca de 87 millones de euros, con un ebitda positivo de otros 3,03 millones y resultado también en números negros. Todo el planteamiento está diseñado para cumplir el plan de pagos hasta 2034 y los compromisos con los acreedores financieros o comerciales, dos de las seis clases en las que se dividió el pasivo afectado.

Banco Santander, Sabadell, Ibercaja o CaixaBank figuraban en el listado de entidades financieras afectadas por la insolvencia; Atunsa, Intermoney (a través de IM Summa Fondo de Titulización), Frigoatún, Iluliaq (Wofco), Tri Marine, Pescados Rubén (ahora liquidada) o Nortempo, entre los acreedores comerciales.

De acuerdo a las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, Actemsa cerró el ejercicio 2024 con una cifra de negocios de 25 millones de euros, frente a los 114 millones del año anterior. Actemsa mantuvo el empleo, con 160 operarios directos y hasta 400 indirectos.