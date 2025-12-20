Stellantis Vigo supera su récord de hace 18 años con la producción de más de 550.000 coches

El día de Nochebuena la plantilla de Stellantis Vigo al completo estará de vacaciones y con ello empezará un período que la empresa aprovechará para obras menores y tareas de mantenimiento, con más de 40 trabajos proyectados y faena para 400 personas. De esta forma se dará también por finalizado el curso de la factoría, un oasis en medio de la crisis que azota a la industria de la automoción gracias al éxito de los dos modelos que produce: por un lado, las furgonetas K9, vehículos comerciales ligeros que ensambla bajo seis marcas; por otro, el Peugeot 2008, el SUV que ha gozado este año de un resurgimiento en el mercado. Entre ambos, y como anticipaban las cifras cerradas hasta el tercer trimestre, Balaídos ha logrado batir su récord de producción. Y no es una proyección, es una realidad: el martes de esta semana la planta olívica rebasó los 547.000 vehículos, la simbólica barrera que llevaba 18 años sin poder sobrepasar. Con ello, Stellantis Vigo superará los 550.000 vehículos, pudiendo rozar incluso los 560.000.

Durante los nueve primeros meses de 2025, la factoría viguesa logró producir 418.454 unidades, como adelantó este medio a comienzos del pasado mes. Desde ese momento, Stellantis sumaba su séptimo año consecutivo por encima de los 400.000 coches y, con las previsiones de máximos de producción para cada uno de los meses, se aseguraba producir más de medio millón de vehículos por tercera vez consecutiva.

Aunque en cualquier otro contexto estos datos invitarían al optimismo, en un sector como el de la automoción, que lleva años de sustos e imprevistos, las fuentes de la factoría aconsejaban cierta cautela. No es para menos, no sería esta la primera vez que los planes de rebasar la histórica cifra de 2007 se van al traste, por una crisis financiera, por problemas de suministro de algún componente crítico o, como hace bien poco, por una pandemia que golpee al mundo. No en vano, la planta mantenía activo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), prorrogado ya para el próximo año.

Sin embargo, a solo cuatro días para que los principales turnos de montaje se vayan de vacaciones por Navidad, Stellantis Vigo ha logrado batir su récord. Lo hizo el martes, según pudo saber FARO, con la producción de su vehículo 547.001 del año. A partir de ahí, falta por conocer cuál es la cifra definitiva: sumando unos 2.200 coches diarios, más 700 por cada día de fin de semana, la proyección está en que a la planta rozará los 560.000 coches. En cualquier caso, se asegura superar los 550.000, justo antes de iniciar un primer trimestre de 2026 con, de nuevo, una alta actividad.

La plusmarca, que llega bajo la batuta de José Luis Alonso Mosquera como director, supondrá un alza de entre un 6,5% y un 8,5% respecto a los 516.050 coches ensamblados el año pasado, tercera mejor marca en aquel momento. E implica también la consolidación de Balaídos como la planta de referencia en el grupo, donde además de liderar rankings productivos también encabeza las listas internas de eficiencia, al menos durante los últimos cinco semestres.

De igual forma, Stellantis Vigo repetirá como la planta que más produce en España. De hecho, el hito de este año se contrapone con el descenso generalizado en el conjunto del país. Hasta noviembre, la patronal de fabricantes (Anfac) reportó una caída del 4,8%, con 2,12 millones de coches producidos, mientras que el medio especializado La Tribuna de Automoción, por su parte, prevé un descenso generalizado a finales de curso del 3,96%, con 2,28 millones.