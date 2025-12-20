Recalvi exprime su expansión en Portugal, donde alcanza una facturación de más de 60 millones

Como los pilotos de los rallies que llevan su patrocinio, Recalvi le ha cogido el gusto a las curvas y a la velocidad. El gigante gallego de la distribución de recambios y accesorios para la automoción no quita el pie del acelerador y cierra el año formalizando la compra de una participación mayoritaria de la firma portuguesa Bamboleo -uno de los principales operadores independientes del sector en territorio luso- y su división especializada en turbocompresores, Iberoturbo. La operación se anunció el pasado enero, en paralelo a la entrada en el capital de Recalvi de la gestora de fondos de capital privado catalana Abac. «La única forma de crecer es estar bajo el paraguas de alguien más grandes y es lo que hemos conseguido con el ingreso de Abac en nuestras empresas», contaba su director general, Chema Rodríguez, a FARO tras conocerse el acuerdo, en pleno baile de concentración del negocio de los repuestos.

«En Abac Capital nos enorgullece apoyar a Grupo Recalvi en la transformación de la industria de repuestos automovilísticos en Iberia», aplaudía el fondo a propósito de la firma de la adquisición de Bamboleo. «Dar la bienvenida a Bomboleo e Iberoturbo al Grupo Recalvi supone un hito importante para la empresa con su entrada en Portugal», detalla también el propio Rodríguez, que enmarca «esta colaboración» dentro «dentro de la hoja de ruta estratégica de la empresa y permitirá al grupo contar con mayor escala, sinergias operativas y una posición competitiva más fuerte en el mercado ibérico».

Tercera compra

Por ese mismo camino de ganar músculo en el país vecino va la compra de una tercera empresa portuguesa. Se trata de TrustAuto, «grupo de referencia en el ámbito de recambios de automoción» allí, «con una sólida implantación territorial y un modelo orientado a la proximidad al cliente final». A partir de ahora se bautizará como Recalvi Retail. Todos estos movimientos corporativos suponen un salto «fundamental» en la expansión de la compañía viguesa y su «consolidación como actor estratégico en el mercado ibérico e internacional», en palabras del director general. Permitirán «operaciones más ágiles y sinergias operativas» que fortalecen «su liderazgo en la distribución de recambios del automóviles». «La compañía sigue alineando su estrategia de crecimiento con un enfoque multirregional -continúa-, integrando tanto distribución como retail, y orientado a la creación de valor sostenible a largo plazo».

También hay un enorme paso adelante para el negocio. Recalvi está presente en Portugal a través de 7 centros operativos, 35 puntos de venta y con una plantilla de 100 personas. La facturación supera los 60 millones de euros, «reforzando su capacidad competitiva en el sur de Europa».

Más alianzas

El plan de crecimiento no se olvida del territorio español. A partir del próximo 1 de enero, la firma canaria Rahn Distribución pasa a manos de Recalvi. En el archipélago suma cuatro nuevos puntos de venta y alcanza un total de diez. Asume la totalidad de la plantilla, una treintena de trabajadores. Su facturación alcanzó los 6,5 millones de euros en 2023, según avanzó el portal Infotaller.

Este ejercicio pasará también a la historia particular de Recalvi por el transcendental pacto alcanzado con IDAP, de Grupo Serca, otro de los nombres de referencia en la distribución de recambios para coches y vehículos industrial, para la creación de una sociedad conjunta de compra centralizada. La compañía viguesa tiene el 40% de Nexus Iberia, que aglutinará un volumen de negocio de 1.400 millones de euros. La alianza se centra exclusivamente en eso, sin impacto en la parte comercial. Recalvi seguirá siendo independiente y negociará con sus proveedores. Sí queda la puerta abierta a que socios actuales de Serca puedan integrarse en el futuro en Nexus Iberia.