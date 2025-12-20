El Gobierno abre el día 23 el plazo para las ayudas del Moves Flotas con 50 millones

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico abrirá el plazo para presentar las solicitudes en la convocatoria del nuevo Plan Moves Flotas Plus el próximo 23 de diciembre y, una semana después, el 30 de diciembre, se abrirá el plazo para el Plan Moves Corredores de Recarga, dotados con 50 y 200 millones de euros, respectivamente. Las convocatorias serán centralizadas, correspondiendo la gestión de las ayudas al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Las ayudas reguladas en esta orden serán compatibles con otras ayudas tanto nacionales como europeas. Como excepción, las ayudas establecidas en esta orden no serán compatibles con las ayudas del Programa Moves III para 2025 o de los programas de ayudas que se publiquen en el marco del Plan España Auto 2030, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos y evitar la duplicidad de solicitudes en distintos programas.

El importe de la ayuda concedida para los proyectos que resulten seleccionados se establecerá de acuerdo con la solicitud y la memoria de proyecto presentada por el beneficiario, en función de los costes subvencionables de las actuaciones objeto de estos y los límites establecidos en este artículo, así como la disponibilidad financiera.