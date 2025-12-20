La CNMC multa a la distribuidora de Naturgy con 5 millones por los contadores eléctricos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 5,08 millones a UFD Distribución Electricidad, la distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy, por una sanción grave por restringir la competencia en el mercado de instalación de determinados equipos de medida eléctrica (contadores eléctricos) entre 2018 y 2021.

La investigación se inició tras una denuncia de Axon Time y Enerlin Ingenieros contra la distribuidora eléctricapor posibles prácticas contrarias a la normativa de competencia. En abril de 2023, la CNMC llevó a cabo inspecciones en dos sedes del grupo y en noviembre de ese año inició un procedimiento sancionador contra UFD.

El regulador señaló que «el derecho de la competencia exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia ni en el mercado que dominan ni en los mercados conexos» y subrayó que, en concreto, «la realización de actuaciones sin amparo normativo que tengan la capacidad de producir efectos de exclusión será abusiva, con independencia de la intencionalidad de la conducta». UFD interpretó indebidamente que la obligación de integrar todos los contadores domésticos en los los sistemas de telegestión era aplicable también a determinados tipos de contadores en el segmento industrial.