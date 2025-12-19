Zamakona se adelanta a Armón Vigo: fabricará dos remolcadores por 80 millones para Salvamento

Sasemar) ha resuelto hoy el contrato para la construcción de dos remolcadores al que aspiraba Armón Vigo, como adelantó este medio. Sin embargo, el ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el pedido de 80 millones de euros al otro contendiente de la puja: Astilleros Zamakona, que tras adelantarse ligeramente en la parte técnica hizo lo propio en la económica con una oferta de 79,93 millones de euros.

Transportes ha anunciado hoy una inversión de más de 91 millones de euros para la construcción de seis embarcaciones, dos de las cuales responden a estos remolcadores de 60 metros de eslora. Dos unidades, recuerdan, «que tendrán plazos de entrega de 24 y 31 meses respectivamente» y que «estarán dotados de todos los medios necesarios para el salvamento y rescate de vidas humanas y embarcaciones y, adicionalmente, contarán con capacidad para sofoco de incendios a otros buques, ayuda humanitaria y patrullaje en la zona SAR asignada a España».

Según los documentos de valoración de ofertas, Zamakona Yards (que presentó una unión temporal de empresas entre sus instalaciones de Santurce y Pasaia) logró 29,9 puntos en la parte técnica, por los 21,9 puntos del astillero vigués, mientras que en la económica presentó esa oferta de 79,93 millones de euros por los 79,98 de Armón Vigo, por lo que le otorgó 55 puntos al proyecto vasco y 54,97 al olívico.

Como recuerda Transportes, los nuevos remolcadores contarán con una eslora de 60 metros por 15 de manga, ofreciendo una capacidad de remolque de 100 toneladas y alcanzando una velocidad máxima de 14,5 nudos. Incorporarán una planta propulsora híbrida, compuesta por dos propulsores azimutales en popa y una hélice de maniobra en proa, lo que les otorgará una maniobrabilidad excepcional en todo tipo de operaciones.

Salvamares

La otra inversión a la que hace alusión el Ministerio es la de las cuatro embarcaciones tipo «salvamar». En este caso, Sasemar ha vuelto a confiar en Auxiliar Naval del Principado, la empresa de Grupo Armón especializada en este tipo de barcos.

La adjudicación, publicada también hoy, asigna el pedido por 11,36 millones de euros, correspondiendo 4,8 millones para dos unidades de 15 metros de eslora y los restantes 6,48 millones a dos embarcaciones de 21 metros. En ambois casos «alcanzarán una velocidad máxima de 35 nudos, lo que les permitirá intervenir con rapidez en situaciones de emergencia», explica el Ministerio.

El astillero asturiano fue el único que se presentó para esta licitación, cuya adjudicación ya se daba por hecha. El calendario de entrega de las nuevas salvamares prevé la incorporación de una unidad de cada lote en 2027 y otra unidad de cada lote en 2028.