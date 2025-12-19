La venta de Aludec mengua aún más el ecosistema de proveedores del motor de capital gallego

Aludec puede presumir y presume de mostrar "una vez más su fortaleza frente a cambios de ciclo" en la industria de la automoción. "En 2024, el sector ha enfrentado una profunda transformación y desafíos estructurales, especialmente en Europa, donde se han perdido empleos y se prevé el cierre de varias plantas debido a la presión de la competencia china y la transición al vehículo eléctrico", recuerdan los responsables de la compañía gallega de componentes decorativos para la mayoría de grandes marcas globales en el informe de gestión del pasado ejercicio. A pesar de eso y de la importante caída que se está dando en la producción de vehículos, la firma mantuvo el meteórico ascenso en facturación de los últimos años.

Solo la matriz alcanzó una cifra de negocio de 139 millones de euros, un 20,1% más que en 2023. El grupo en su totalidad prevé rondar los 160 millones de euros en ventas en este 2025, como adelantó CIE Automotive, su nuevo propietario, en la notificación de la compra de la proveedora con sede en Ponte Caldelas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde del jueves.

Mensaje a la plantilla

Por "la total confidencialidad requerida en esta operación", la cúpula de Aludec evitó cualquier comunicación a la plantilla antes de conocerse formalmente el acuerdo. "Queremos trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras un mensaje de total tranquilidad ante esta nueva etapa, ya que la gestión de las ocho empresas que conforman el grupo continuará siendo la misma que hasta ahora, sin se prevean cambios", indica la compañía en una circular remitida ayer a los 1.300 empleados y sus representantes en los diferentes comités. También "las personas que integren la alta dirección" continúan en la nueva etapa. "Sin duda, la integración del grupo empresarial de la relevancia de CIE Automotive permitirá reforzar la viabilidad y el proyecto industrial de la empresa a largo plazo", añaden.

No hay fecha concreta para el cierre de la transacción por importe de 200 millones de euros -el equivalente a cinco veces el resultado operativo bruto (ebitda) esperado para este año- que el gigante vasco de componentes del motor, asumirá a pulmón, con su propia caja. Aunque se da por hecho que el "cumplimiento de determinadas condiciones que exigen este tipo de operaciones", como el visto bueno de las autoridades de Competencia, tardará "unos meses". Los directivos de Aludec se ofrecen a los sindicatos para dar "cualquier información adicional". Y empezarán hoy, cuando están previstas varias reuniones solicitadas por los comités. "No queremos irnos de vacaciones con esta incertidumbre", apunta Montse Lojo, presidenta del comité de Aludec Stamping.

Hace dos años

Esta vez no había rumores de una posible operación corporativa en los pasillos de la empresa. A diferencia de lo que ocurrió hace justo dos años, cuando se conoció que Aludec había contratado a la consultora PwC como asesora en la búsqueda de alternativas para acelerar la expansión del negocio. La puerta estaba abierta a socios minoritarios y, como ha ocurrido, a un cambio de manos en la propiedad, siguiendo los pasos de otras referentes de ecosistema de proveedores del motor de la comunidad que colgaron el cartel de "se vende" para ganar músculo y crecer en un mercado tan agitado como el automovilístico.

Una de las plantas de estampación de CIE Automotive. / FDV

Aludec era, de hecho, una de las pocas excepciones que quedaba de empresa de componentes con el 100% de capital gallego. Entre los movimientos de calado que se dieron en los últimos años destacan la adquisición del grupo vigués Maviva, dedicado a la logística de precisión, por Ferrovial en julio de 2017. La canadiense Magna se hizo con Viza a finales de 2018. La fabricante de asientos era en aquel momento el segundo mayor proveedor gallego de la automoción, con factoría en O Porriño, 1.200 personas en plantilla y una facturación de 135 millones de euros. La valenciana Grupo Segura compró a la multinacional francesa Plastic Omniun sus plantas de estampación metálica y al ensamblaje en Gondomar y O Porriño en enero de 2023.

Los que quedan

En el menguante grupo de proveedores con la totalidad del capital autóctono quedan únicamente tres grandes firmas de calado. Son Copo, principal proveedora del auto de Galicia en estos momentos. Maneja tres plantas en la comunidad, una cifra de negocio por encima de los 270 millones y 1.700 trabajadores, contando sus plantas fuera. Nacida en 1969, está especializada en producción de tejidos y espumas y entre sus socios sobresalen Abanca (35%) y la Xunta, a través de Xesgalicia (8%).

El fondo de capital riesgo de la administración autonómica y Vigo Activo (Zona Franca de Vigo) forman parte también del núcleo de Marsan tras la ampliación de capital de 3,75 millones de hace un año para salvar a la compañía. Cambió el accionariado y el timón, en manos ahora de Marcos Oubiña como CEO. La firma de revestimientos superficiales retomó los planes de crecimiento con la compra Kata Aragón, una empresa que se dedica a la pintura por cataforesis. Con ella estima que elevará un 12% su volumen de negocio, que ronda los 28 millones de euros. En 2024 tenía 450 efectivos.

A punto de cumplir su cuarenta aniversario, Valver, con sede en Tui, suma 250 empleados y un importe de ventas de más de 12 millones. Se dedica a tecnologías de decoración industrial, con serigrafía, resinas, IML/IMD (técnicas de moldeo por inyección), aluminio y acero, y, tras entrar en Portugal y Sudamérica, acaba de firmar una joint venture con la compañía india JRG Automotive Industries.

Nueva división

CIE Automotive, un conglomerado mundial con 111 centros productivos y una cifra de negocio cercana a los 4.000 millones de euros, no ha desvelado ningún detalle a mayores en sus planes con Aludec, más allá de avanzar su intención de crear una división de componentes estéticos. La compañía gallega elabora piezas de plástico y metal de interior y exterior de la mayoría de marcas del motor. "Una transacción que refuerza nuestro posicionamiento como proveedor de referencia para los clientes, al poder ofrecer esta nueva línea de productos decorativos globalmente", explicó en la comunicación a la CNMV.