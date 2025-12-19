Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

La plantilla de grandes superficies en Galicia denuncia falta de descanso

Protesta en Galicia. | FdV

Protesta en Galicia. | FdV

Redacción

Vigo

CC OO Servicios convocó este jueves concentraciones en distintos centros comerciales de toda España para denunciar la «precaria» situación de las plantillas, que pasa por la sobrecarga laboral, la falta de descanso y la dificultad para conciliar, según informó en un comunicado.

Las protestas se celebraron en varios puntos del país, entre ellos Carrefour Ourense y Alcampo A Coruña en Galicia; Carrefour La Gavia y El Corte Inglés Campo de las Naciones en Madrid; El Corte Inglés Nervión en Sevilla y Makro Málaga en Andalucía; Ikea Hospitalet en Cataluña, e Ikea Valladolid en Castilla y León.

La convocatoria forma parte de una jornada «de acción reivindicativa» en pleno pico de ventas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents