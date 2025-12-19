La plantilla de grandes superficies en Galicia denuncia falta de descanso
Redacción
Vigo
CC OO Servicios convocó este jueves concentraciones en distintos centros comerciales de toda España para denunciar la «precaria» situación de las plantillas, que pasa por la sobrecarga laboral, la falta de descanso y la dificultad para conciliar, según informó en un comunicado.
Las protestas se celebraron en varios puntos del país, entre ellos Carrefour Ourense y Alcampo A Coruña en Galicia; Carrefour La Gavia y El Corte Inglés Campo de las Naciones en Madrid; El Corte Inglés Nervión en Sevilla y Makro Málaga en Andalucía; Ikea Hospitalet en Cataluña, e Ikea Valladolid en Castilla y León.
La convocatoria forma parte de una jornada «de acción reivindicativa» en pleno pico de ventas.
