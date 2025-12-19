Amazon defiende que los salarios en su centro de O Porriño superan el convenio con 1.500 euros brutos de entrada
La compañía asegura que tiene como prioridad cumplir con la promesa de entrega ante la huelga en víspera de Nochebuena y mantiene «una cultura de diálogo abierto» con la plantilla
Si no hay cambio de planes, el casi centenar de trabajadores del centro logístico de Amazon en O Porriño están convocados a una huelga el próximo miércoles 23 de diciembre, en la vispera de Nochebuena y Navidad, para reclamar mejoras laborales y «rechazar la sobrecarga laboral que padecen». La CIG, central mayoritaria en el comité de empresa, denuncia que detrás de «los ritmos de trabajo excesivos» está «la falta de personal, lo que esá provocando problemas de salud». Asegura que existe «abuso en la contratación a tiempo parcial y fija discontinua» e «incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales».
Amazon niega las acusaciones. «Nuestros equipos en la estación logística de O Porriño trabajan en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos». El gigante de la distribución sostiene que el sueldo en la planta supera lo marcado en el convenio colectivo provincial del sector logístico. El salario de entrada es, según sostienen fuentes de la compañía, de más de 1.500 euros brutos mesuales» con «beneficios valorados en miles de euros anuales como el seguro médico privado, seguro de vida, planes de pensiones, permiso parental ampliado y retribuido», entre otras partidas adicionales que rondan los 3.000 euros por empleado al año. «Las personas trabajadoras de Amazon cuentan con oportunidades sólidas de desarrollo profesional y promoción interna», añade.
Ante la jornada de protesta en unas fechas de gran actividad en el centro, Amazon mantiene como prioridad el servicio a los clientes y cumplir con la promesa de entrega. Se sigue con el trabajo habitual, «respetando y garantizando» que el personal pueda ejercer «sus derechos estatutarios»: «Amazon es una compañía justa y reponsable y como tal mantiene una cultura de diálogo abierto». Ni en la reciente visita de la Inspección de Trabajo el pasado 25 de septiembre, ni tampoco en la del año 2024, se detectó ninguna infracción en materia de seguridad y salud.
