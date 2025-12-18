El textil gallego lanzará un fondo de capital para apoyar nuevas marcas en 2026

Cointega tiene cierta nostalgia de los 80, la década dorada en la que Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Antonio Pernas, Kina Fernández, Gene Cabaleiro, Florentino, Charoa, D’Aquela, María Mariño, María Moreira o Caramelo derribaron fronteras en la moda global con el Made in Galicia. De todos esos grandes nombres pocos siguen hoy, pero los que sí están y los nuevos que nacieron desde entonces deben mucho a aquella etapa donde el diseño se convirtió en un rasgo distintivo de la industria de la confección en la comunidad.

«Hay una base tanto histórica como de conocimiento que nos permite pensar que se puede hacer todo lo posible para que Galicia sea una marca de moda otra vez», asegura Javier Guerra, presidente de la patronal y clúster del sector. Su entrada hace año y medio provocó un cambio en el timón y en el rumbo de la organización para recuperar «el dinamismo» perdido y volver a ser el corazón del textil autonómico.

Ecosistema emprendedor

En todo este tiempo, Cointega ensanchó su base de asociados y ha liderado o participado en más de un centenar de iniciativas orientadas a reforzar la competitividad de las empresas de la moda en Galicia, especialmente en asuntos cruciales como la digitalización y la sostenibilidad que rigen su nuevo plan estratégico hasta 2027. En él se habla abiertamente de la necesidad de generar vocaciones en el sector y, por eso, una de las prioridades para el inmediato 2026 es generar un ecosistema emprendedor para «dar un impulso decidido a la creación de nuevas empresas y atraer talento innovador».

Además de lanzar una incubadora para startups de moda y tecnología (Fashion Tech) y un mentoring corporativo de la mano de empresas del clúster ya consolidadas, Guerra avanza la creación el próximo año de un fondo de capital semilla con «instrumentos financieros para apoyar las fases iniciales de nuevos proyectos». «Queremos a convencer a mucha gente, incluso de forma individual, a directivos, de que participen en el fondo. Hace falta en Galicia", justifica el presidente de Cointega, que recuerda que «uno de los principales problemas para arrancar un negocio es la financiación».

Formación

Para colocar a Galicia como «cantera del textil europeo», se está avanzando en la creación de un centro de alto rendimiento para capacitación técnica avanzada y la integración real de la FP dual y los grados. Tanto la Universidade de Vigo como la de A Coruña forman parte de Cointega, que aspira a sumar también a la de Santiago. «Vemos un problema en la renovación de determinados tipos de cuadros en las empresas», apunta Guerra. El caso de patronistas o especialistas de producción, perfiles que se fueron perdiendo a medida que desaparecían los talleres de confección de Galicia.