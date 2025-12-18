El personal de Amazon en O Porriño convoca una huelga en la víspera de Nochebuena

El personal del centro logístico de Amazon en el municipio pontevedrés de O Porriño ha sido convocado por el sindicato CIG a secundar una jornada de huelga el miércoles 23 de diciembre para reclamar mejoras laborales y rechazar la sobrecarga laboral que padecen.

El comité de empresa, dominado por el sindicato CIG, denunció este jueves el abuso en la contratación de empleados a tiempo parcial y de manera fija discontinua y el incumplimiento en materia de prevención de riesgos.

El paro fijado para la víspera de la Nochebuena y una concentración a las 10.00 horas ante las instalaciones de la multinacional estadounidense en el polígono de A Granxa han sido convocados para denunciar las condiciones laborales de los 95 trabajadores que ejercen en ese centro.

CIG denuncia ritmos de trabajo excesivos por la falta de personal, lo que genera problemas de salud en los trabajadores.