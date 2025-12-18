La Fiscalía Europea investiga a una naviera lusa por fraude en subvenciones en un contrato firmado con Gondán

La Fiscalía Europea lidera una investigación en Portugal vinculada al fraude en la obtención de subvenciones públicas. En una operación que ha contado con la colaboración de la Polícia Judiciária lusa, a través de la Unidade Nacional de Combate à Corrupção, este miércoles se llevaron a cabo siete registros centrados en la compañía naviera Transtejo, que en 2020 firmó con Astilleros Gondán un contrato para la fabricación de diez ferris eléctricos de 40 metros de eslora cada uno. La empresa asturiana no es objeto de estas pesquisas.

Según ha informado la policía portuguesa, Transtejo Soflusa SA «se benefició» de una ayuda comunitaria por importe aproximado de 17 millones de euros para la construcción de los barcos. Fue en febrero de 2020 cuando lanzó la licitación pública internacional: por un lado, para la entrega de los ferris y un juego de baterías; por otro, en un procedimiento por separado, la compra de los nueve paquetes restantes.

Recreación de los ferris de Transtejo / Salt Ship Desing

«A lo largo de la investigación se han recabado indicios que apuntan a que el citado concurso público internacional --prosigue la nota oficial de la Polícia Judiciária-- y las bases establecidas para el mismo beneficiaron a una entidad en España, al quedar excluidas del ámbito del concurso las baterías eléctricas, imprescindibles para el funcionamiento de los buques». Abundan las autoridades que la contratación del juego extra de baterías «fue ganada por una entidad tercera que parece haber tenido ventaja competitiva», lo que sería irregular.

«En la investigación en cuestión, las denuncias sustentan una violación sistemática de las normas de contratación pública por parte del Consejo de Administración de Transtejo» por haber beneficiado a empresas del Grupo ETE.

Reacción

En un comunicado, la dirección de Transtejo confirmó los registros a sus oficinas e indicó que el proceso emana de unas contrataciones anteriores a la gestión del actual consejo de administración. Transtejo «está cooperando con las autoridades pertinentes, proporcionando toda la información y el apoyo solicitados».