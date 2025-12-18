CaixaBank sustituye a Jaume Masana por Jordi Mondéjar como director de negocio

Cambio de relevancia en el comité de dirección de CaixaBank. El consejo de administración del banco ha aprobado este jueves la sustitución de Jaume Masana como director general de negocio de la entidad por Jordi Mondéjar, hasta ahora director general de riesgos. Como responsable de toda la red comercial de oficinas, banca de particulares, banca de empresas y banca privada (grandes patrimonios), el director de negocio es uno de los directivos más relevantes de la entidad liderada por Gonzalo Gortázar como consejero delegado y primer ejecutivo y cuyo presidente no ejecutivo es Tomás Muniesa desde el pasado enero.

La sustitución en ese puesto clave ha traido consigo otros movimientos. La actual dirección de riesgos que dirigía Mondéjar se divide en dos áreas. Por un lado, habrá una dirección de admisión y seguimiento del riesgo de crédito, que estará liderada por Manuel Galarza, hasta ahora director de cumplimiento, control y 'public affairs' y uno de los pocos ejecutivos provenientes de Bankia que ha logrado permanecer en la primera línea del banco. Y por otra, se crea la dirección de gestión de riesgos y cumplimiento, que estará a cargo de Natividad Capella, nueva integrante del comité de dirección.

También se ha producido una reasignación de algunas comptencias. Mariona Vicens sale reforzada al incorporar a su dirección de transformación digital y 'advanced analytics' las áreas de pagos y consumo (su director, Jordi Nicolau, se mantendrá como consejero delegado se la división pero saldrá del comité de dirección) y del banco digital imagin (hasta ahora dependiente de la dirección de negocio y que seguirá teniendo al frente a Anna Canela).

A la aseguradora

Masana pasará a ser director general de SegurCaixa Adeslas en sustitución de Javier Murillo. El directivo se incorporó a CaixaBank en 2013, tras desarrollar su carrera anteriormente en Catalunya Caixa (2010-2013), Caixa Catalunya (2008-2010) y Caixa Manresa (1996-2008). El cese en enero de 2023 de Juan Antonio Alcaraz, que no tenía buena sintonía con Gortázar, le permitió acceder a la primera línea desde el cargo que ocupaba entonces, director de la territorial de Catalunya.

Mondéjar, por su parte, se incorporó a La Caixa en 2000 y fue director ejecutivo de intervención, control de gestión y capital antes de acceder al comité de dirección del banco en 2014. Desde 2016 era director de riesgos, siendo el máximo responsable de la coordinación de la gestión, seguimiento y control de los riesgos de la entidad.