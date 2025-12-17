Telefónica baja el ERE a entre 4.759 y 5.040 salidas

Telefónica rebajó ayer las salidas mínimas para cuatro de sus filiales, Telefónica SA, Global Solutions, Innovación y Movistar+, y propone ahora mismo una horquilla de salidas que van desde las 4.759 hasta las 5.040 en caso de que sean voluntarias, en un ERE que encara la recta final. En un primer momento planteaba la salida de 6.088 trabajadores. Todavía falta por conocer si en las próximas horas la dirección propone una nueva rebaja en las tres filiales sobre las que todavía no se ha negociado esta semana, Telefónica España, Móviles y Soluciones, las incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV) y que concentran el grueso de salidas.

Telefónica presentó ayer dos ofertas definitivas dentro del ERE. En Movistar+ ha reducido hasta los 210 trabajadores la afectación, por los 297 del primer planteamiento. Las salidas para otras tres filiales pasan de las 751 en el arranque de negociación a 599. La dirección propone 112 prejubilaciones para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA. Esto supone una rebaja del 5% respecto al anterior planteamiento y un 20% sobre la primera estimación de Telefónica. Las salidas en esas cuatro filiales sumarían 809 bajas, aunque se les deben sumar las 3.950 salidas de las empresas vinculadas.