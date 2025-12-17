Los salarios suben con fuerza entre oficinistas y transportistas mientras bajan entre los médicos

Los oficinistas y los transportistas son las profesiones que mayores subidas de salarios registraron durante el tercer trimestre del año. Estos sectores lideran una tabla de incrementos cuyos colistas son, a día de hoy, los médicos. Este colectivo, que recientemente ha vivido una huelga en la sanidad pública para reclamar menos horas de trabajo y mejores remuneraciones en sus guardias, entre otros, ha visto como en el último año sus nóminas no solo no han subido, sino que de media han bajado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer la encuesta de costes laborales referente al tercer trimestre del año. La misma analiza la evolución de los sueldos en los distintos gremios y muestra una revalorización media de las nóminas en el conjunto de la economía de un 2,9%, si se toma como referencia un sueldo a jornada completa. Este se situó en el tercer trimestre en un total de 2.590 euros brutos al mes (12 pagas); unos 70 euros más que hace un año. En el caso de Galicia, el alza fue de tan solo del 0,9%, uno de los menores ascensos de todo el país, con el coste salarial situado en 2014 euros.

Con esa revalorización del 2,9% interanual, en términos medios, los sueldos en España están subiendo a un ritmo muy similar al de la inflación, que este pasado mes de noviembre estaba al 3%. No obstante, no todos los sectores están reformulando de igual modo sus remuneraciones.

Los sectores que más están revalorizando sus salarios son oficinas y transportes, con aumentos del 7,4% y del 6,1% respectivamente en el último año. En la tabla de las menores subidas —sin contar a los médicos, donde los sueldos han bajado directamente— se encuentran los empleados de la función pública. Si bien el Gobierno y los sindicatos han logrado cerrar un acuerdo para aumentar escalonadamente los sueldos un 11% hasta 2028, dicho pacto no se ha logrado hasta hace apenas unas semanas.