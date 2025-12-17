Rosa Bouzas, directora de Pymes en la Dirección Territorial Noroeste de BBVA: “Hasta octubre, hemos incrementado la financiación al tejido empresarial gallego en un 17,1%”

El tejido empresarial gallego está dominado por pequeñas y medianas empresas que, día a día, sostienen el pulso económico del territorio. Estas compañías se enfrentan al reto constante de crecer e innovar para reforzar su competitividad en un mercado que ya no entiende de fronteras. Para explorar estas oportunidades y dificultades, hablamos con Rosa Bouzas, directora de Pymes en la Dirección Territorial Noroeste de BBVA.

—Muchas pymes coinciden en que el entorno es cada vez más exigente. ¿Cuál considera que es hoy su gran desafío?

A mi juicio, el gran reto es consolidarse como pymes competitivas. Y eso empieza por tener unos fundamentos sólidos: crear bien la empresa, conocer el mercado al que se dirige, definir una estrategia clara y, con ello, centrarse en ganar tamaño. Crecer permite invertir en innovación, mejorar procesos y abrir la puerta a nuevas oportunidades tanto dentro como fuera del país.

—Comenta el crecimiento también fuera del país ¿Es un camino recomendable para todas las pymes?

La expansión internacional no es un paso obligatorio, pero sí una palanca de crecimiento para quienes ya tienen un modelo sólido y quieren abrir nuevas vías de ingresos. Y no tienen por qué hacerlo solas. En los diez primeros meses del año, en BBVA hemos acompañado a más de 132.000 pymes y empresas en su expansión internacional, más de 5.600 en Galicia. Esto supone un crecimiento del 8% respecto al año anterior, por encima del 6% registrado a nivel nacional. Nuestra presencia en más de 25 países, junto con un equipo especializado y soluciones de comercio exterior, nos posiciona como un socio estratégico para que puedan dar ese salto con confianza.

«Nuestra amplia capilaridad nos permite ofrecer acompañamiento cercano»

—Y para quienes dan sus primeros pasos, ¿qué elementos son clave?

El arranque puede resultar complejo y, en ese momento, cualquier apoyo marca una diferencia enorme. Por eso, en BBVA acompañamos desde el primer día a quienes deciden emprender, con un servicio pionero de constitución de empresas, sin coste adicional y en colaboración con Ayuda T Pymes. El emprendedor solo asume los gastos de registro y notaría; el resto como los trámites legales, la apertura de cuenta y otros procesos, lo gestionamos nosotros. Incluso incorporamos la firma notarial online para evitar desplazamientos. Gracias a este servicio, el tiempo medio de creación de una empresa en España se ha reducido un 64%, pasando de 42 a 15 días, y en poco más de un año hemos acompañado a cerca de 1.000 pymes en su puesta en marcha.

—Tras el inicio, ¿qué aspectos diferencian a las pymes que siguen creciendo?

Lo determinante es la capacidad de mejora continua. Las pymes más dinámicas son aquellas que evolucionan incluso en pequeñas cosas: digitalizan procesos, adoptan herramientas de gestión, incorporan soluciones más eficientes de cobros y pagos o integran la sostenibilidad como un factor para ganar eficiencia.

Además, es esencial que puedan hacerlo con seguridad. Contar con liquidez adecuada para invertir y adaptarse, junto con un acompañamiento especializado que anticipe necesidades según el momento del negocio, aporta estabilidad. En BBVA ofrecemos ese respaldo con financiación y asesoramiento financiero experto. De hecho, hasta octubre de 2025 hemos incrementado la financiación al tejido empresarial gallego en un 17,1% respecto al mismo período del año anterior.

Este año, más de 6.500 nuevas pymes, empresas y autónomos han elegido a BBVA como su entidad de confianza.

—¿Y cómo se materializa ese apoyo en el día a día?

Con una relación muy cercana que es posible gracias a nuestra amplia capilaridad. Cada pyme cuenta con un gestor que conoce su actividad y con un equipo de especialistas para atender necesidades específicas en ámbitos como digitalización, sostenibilidad, internacionalización o medios de pago. También disponemos de equipos orientados a sectores concretos, como el agrario o la franquicia.

Este modelo de acompañamiento ha sido uno de los motivos por los que Global Finance nos reconoció este año como Mejor Banco para Pymes en España y en Europa Occidental. Se ha valorado nuestra capacidad para impulsar a las pymes, nuestra presencia internacional para acompañar en expansión internacional o el desarrollo de soluciones digitales como los créditos preaprobados o los nuevos terminales de pago.

—En adelante, ¿qué mensaje trasladaría a las pymes gallegas que aspiran a crecer?

Les diría que contamos con una estrategia clara de apoyo al tejido productivo y un equipo preparado para acompañarlas con financiación, soluciones a medida, proximidad y conocimiento experto.Y las animaría a unirse a las más de 6.500 nuevas pymes, empresas y autónomos de Galicia que han elegido a BBVA como su entidad de confianza en los diez primeros meses del año.