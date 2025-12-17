Las reacciones al plan de Bruselas para la automoción: críticas de Stellantis y optimismo de las patronales

La Comisión Europea lanzó ayer su nueva batería de medidas para el sector de la automoción, en las que en buena parte atendía las reclamaciones de la industria, principalmente con el levantamiento del veto a los coches con motor a combustión que estaba proyectado para 2035. Un anuncio que está provocando reacciones dispares en la industria, que van del optimismo en las patronales de fabricantes europeas (ACEA) o españolas (Ceaga y Faconauto) a la visión algo más pesimista de Stellantis y de los proveedores (Clepa).

Las propuestas reducen del 100% al 90% las emisiones de los vehículos para 2035, abriendo la puerta a otros vehículos alternativos a los eléctricos, e incluyen también la creación de la demandada categoría especial para vehículos eléctricos y pequeños made in Europe, así como un aligeramiento en los requisitos de emisiones para las furgonetas, segmento clave para Vigo, que pasa de fijar un objetivo de reducción de la contaminación para finales de esta década del 50% al 40%.

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) fue de los primeros en pronunciarse en España, valorando «positivamente» el anuncio comunitario al introducir una «mayor flexibilidad en la aplicación de los objetivos de descarbonización para el sector de automoción, especialmente en el ámbito de los vehículos comerciales ligeros».

«España es el segundo productor de automóviles de Europa y Galicia alberga uno de los principales polos industriales del continente. En este contexto, introducir flexibilidad regulatoria es esencial para proteger miles de empleos y reforzar la autonomía estratégica europea», indicaron desde el clúster gallego.

También desde España, la patronal de concesionarios, Faconauto, celebró el giro hacia el ciudadano en las propuestas. «Esta decisión refleja que la Comisión ha identificado correctamente que parte de las dificultades para avanzar en la transición no se encuentran únicamente en la industria, sino también en el consumidor final», explicó la asociación.

Situación crítica

Desde Stellantis, en cambio, la reacción publicada en sus redes ayer por la noche no fue tan positiva. Para la compañía que pilota Antonio Filosa, «las propuestas no abordan de manera significativa los problemas a los que se enfrenta actualmente el sector», señalando especialmente que «no ofrece una trayectoria viable» para el segmento de furgonetas, «en una situación crítica».

De igual forma, Stellantis cree que la flexibilidad para 2030 que solicita la industria para los turismos no fue atendida y que la revisión realizada para 2035 «es un paso importante, pero, tal y como se propone actualmente, no favorecerá la producción de vehículos asequibles para la gran mayoría de los clientes».

Por otra parte, el grupo «acoge con satisfacción» el paso dado con los vehículos eléctricos pequeños. «La iniciativa de flotas corporativas ecológicas también supondrá un impulso útil a la demanda de vehículos de bajas emisiones», añadió la compañía.

Patronales europeas

En lo que respecta a los grupos de presión europeos vinculados a los proveedores y a los fabricantes, el mensaje general es positivo, aunque con dudas, marcando esta nueva trayectoria comunitaria como «un primer paso» que atiende sus demandas. Desde ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), de la que Stellantis volvió a formar parte tras la salida de Carlos Tavares como CEO hace un año, hablaron de la creación de «una vía más pragmática y flexible para alinear la descarbonización con los objetivos de competitividad y resiliencia».

«Las propuestas de hoy reconocen acertadamente la necesidad de mayor flexibilidad y neutralidad tecnológica para que la transición ecológica sea un éxito. Esto constituye un cambio importante con respecto a la legislación vigente», apuntó de forma contundente la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, que cree que ahora la clave estará «en los detalles». De hecho, la patronal señaló que «sin una acción urgente sobre las flexibilidades para 2030» las medidas para 2035 «podrían tener un efecto limitado».

Los proveedores agrupados en Clepa (European Association of Automotive Suppliers) también apuntan ese «primer paso positivo», si bien se lamentan que las medidas «son demasiado complejas, no son suficientes para abordar la crisis del sector de la automoción y no protegen la producción y el empleo europeos frente a la competencia internacional».

Sobre los nuevos límites fijados para 2035 y la extensión de vida para los motores a combustión, Clepa lo identificó como «un avance constructivo» y «en consonancia con los objetivos climáticos de la UE», pero que «limita a los actores del mercado y la flexibilidad que requieren muchos proveedores de automoción».

«El paquete reafirma la ambición climática a largo plazo de Europa para el transporte por carretera, pero con su gran cantidad de obligaciones detalladas, corre el riesgo de generar complejidad, costes adicionales y no establece el camino para una transformación realista», explicó el secretario general de la asociación, Benjamin Krieger.