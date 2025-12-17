Delikia ensancha su red de clientes con DomusVi, Janssen o GE Vernova y aspira a alcanzar los 100 millones de euros de facturación en tres años

La primera compañía de vending de capital 100% privado de España tiene acento gallego y se asienta a muy pocos kilómetros de Vigo. Desde Gondomar, Delikia lleva ya 35 años consolidando su crecimiento en el sector alimentario, con más de 15.000 máquinas expendedoras instaladas a lo largo del país y una facturación de 70 millones de euros en 2025, como adelantó FARO tras una visita a la compañía el pasado mes de octubre que este miércoles certificaron desde la compañía a través de un comunicado. En la nueva etapa liderada por Manuel Quelle, CEO de la firma desde hace año y medio y una de sus tres socios fundadores junto a José Antonio Vázquez y José Manuel Pallares, la empresa aspira a alcanzar los 100 millones de euros en 2028. Es su nueva previsión tras un ejercicio en el que ha ensanchado su red de clientes con DomusVi, Janssen, GE Vernova, Hefame o Servinform. «Estamos creciendo de manera sostenida, reforzando nuestra estructura y ampliando nuestra capacidad operativa», aseguró en este sentido.

La sociedad avanza a buen ritmo a pesar del delicado contexto del sector, «marcado por la constante subida de los precios de materias primas como el café o el cacao, así como por un escenario normativo cada vez más exigente en ámbitos como la sostenibilidad, el desperdicio alimentario o la alimentación saludable». Con más de 500 profesionales en toda España, aumenta tanto ingresos (+20,4%) como puntos de venta (+16%).

Delikia da cuenta también de los cuatro millones de euros que ha invertido para impulsar su hoja de ruta, abordando proyectos estratégicos como la planta de tueste de Root Café «que permitirá a la compañía avanzar en el control de todo el proceso del café». Como divulgó este periódico, la firma ya sondea terrenos en Porto do Molle (Nigrán) para construir estas instalaciones, que se suman a otras iniciativas en desarrollo como la segunda fase de la digitalización de sus máquinas expendedoras tras haber instalado el nuevo hardware, que se nutrirá de un software con inteligencia artificial que está creando con Gradiant para mejorar la experiencia del usuario y reducir costes.

«Alcanzar los 100 millones de euros de facturación en 2028 no es solo un objetivo económico, es la consecuencia natural del proceso de transformación que estamos llevando a cabo», destaca la empresa sobre sus perspectivas de negocio a medio plazo. Este horizonte supone adelantar en dos años el hito de ingresar nueve cifras en un único ejercicio, apoyándose también en la sostenibilidad y la estrategia logística.