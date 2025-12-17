Cortizo inaugura una planta clave en Galicia para el reciclaje de aluminio

La compañía padronesa Cortizo inauguró ayer una nueva planta de reciclaje de aluminio en el concello de Coirós, un proyecto estratégico con el que da un paso decisivo en su apuesta por la economía circular y la reutilización de materiales. El acto oficial estuvo encabezado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Junto a ellos estaban el fundador y dueño de la empresa, José Manuel Cortizo, y la directora general, Raquel Cortizo, así como del alcalde del municipio coruñés, Francisco Quintela, entre otros .

La nueva instalación ha supuesto una inversión de 38 millones de euros y se levanta sobre una parcela de 110.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Coirós, a pie de la A-6. Cuenta con 29.000 metros cuadrados de superficie cubierta y está equipada con tecnología de vanguardia para el tratamiento de chatarra de aluminio posconsumo, que se transforma de nuevo en materia prima para su uso industrial. A pleno rendimiento, la planta podrá producir hasta 100.000 toneladas anuales de tocho de aluminio reciclado, un material destinado a la extrusión de perfiles para sectores como la arquitectura, la construcción y la industria. Se trata de aluminio procedente de productos que ya han finalizado su vida útil —como ventanas, puertas, fachadas, estructuras, bicicletas o elementos de uso cotidiano— que se reincorporan al ciclo productivo en lugar de convertirse en residuo.

La nueva planta permitirá producir aluminio reciclado con una de las huellas de carbono más bajas del mercado, logrando un ahorro energético del 95 % y una reducción de hasta el 86 % de las emisiones de CO2 en comparación con el aluminio primario. Alcanzar la capacidad máxima de producción supondrá evitar la emisión de más de 1,5 millones de toneladas de CO2, un impacto ambiental equivalente al generado por todos los coches de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

El presidente de la Xunta destacó en su intervención el esfuerzo de Cortizo por impulsar un modelo industrial que combina «innovación, competitividad y respeto medioambiental». Subrayó que no se trata solo de hablar de sostenibilidad, sino de hacerla realidad a través de proyectos industriales «viables y bien ejecutados». Alfonso Rueda remarcó además la importancia de que una empresa con presencia internacional y clientes en todo el mundo continúe apostando por Galicia, demostrando que es posible desarrollar industria avanzada también en el entorno rural y en polígonos industriales consolidados. En este sentido, señaló que la economía circular, la descarbonización y la reducción de emisiones deben materializarse en iniciativas concretas como la planta de Coirós, que aportan valor añadido, empleo y prestigio al tejido productivo.