CIE Automotive compra la gallega Aludec por 200 millones

Aludec es una de las firmas más emblemáticas en el ecosistema de proveedores de la automoción en Galicia. Hay un antes y un después en su actividad con la fabricación a nivel mundial de las populares estrellas de los modelos de Mercedes Benz, aunque en su cartera ya hay una docena más de marcas para las que elabora sus enseñas. Tiene en el Parque Empresarial de A Reigosa de Ponte Caldelas su corazón corporativo y desde aquí domina una red de producción global con 10 plantas y casi 1.300 empleados. Era un caso excepcional, una firma de la automoción en la comunidad de capital 100% gallego. Su propiedad pasa ahora a manos de otra grande del sector.

CIE Automotive, un gigante proveedor global de componentes, conjuntos y subconjuntos para el mercado de automoción, ha comprado la compañía gallega por 200 millones de euros, el equivalente a aproximadamente el ebitda de este año. La transacción se hará en metálico y la nueva dueña de Aluded la costeará a pulmón, con la caja «actualmente disponible».

«La integración de Aludec supone, en el contexto de nuestra estrategia de diversificación, la creación de una nueva división de componentes estéticos (branding)», valora Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, en el comunicado sobre la operación remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Una transacción -añade- que refuerza nuestro posicionamiento como proveedor de referencia para los clientes, al poder ofrecer esta nueva línea de productos decorativos globalmente». El responsable de CIE Automotive, con plantas en Porriño y Ourense, valora el «excelente posicionamiento estratégico y comercial» de Aludec y los buenos números internos: «una excelente rentabilidad, una sólida posición financiera y, sobre todo, un nivel muy alto de generación de caja, en línea con el de CIE Automotive». La previsión de facturación de la firma gallega para el actual ejercicio asciende a 160 millones de euros.

El presidente de Aludec, Vicente Villamarín, mostró su satisfacción «al integrar la compañía en un grupo de ámbito mundial, que sin duda asegura el crecimiento dentro del sector y permite continuar el legado de mi padre, fundador de la empresa en 1984».

Aludec fabrica en cuatro países. Además de España, está presente en Portugal, México y Estados Unidos. Además del corazón corporativo y parte de la fabricación, aquí en Galicia está su centro de I+D, Color & Trim. La segunda sede de coordinación y otras plantas productivas se sitúan en Minnesota (EEUU). Junto con las plantas ubicadas en Puebla (México). El área comercial se extiende por países como España, Francia, Alemania, Suecia, EEUU y Japón.