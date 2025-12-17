La Audiencia de Pontevedra tumba el «concurso culpable» de Ganomagoga

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha revocado la calificación de «concurso culpable» de Talleres Ganomagoga dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra. Declara la insolvencia fortuita, concluyendo que no se ha acreditado ninguna conducta dolosa que generase o agravase la quiebra de la compañía, histórica fabricante de torres eólicas en Ponteareas con más de un centenar de trabajadores en su mejor momento. La resolución estima el recurso de Inversiones Capamar y del empresario Cándido González, dejando sin efecto las medidas asociadas a la culpabilidad.

La sentencia tumba así el fallo de diciembre de 2024 —adelantado por FARO— en el que la Justicia sí había apreciado esta condición. Entonces había señalado como «personas afectadas» a Capamar (administradora y socia única) y a González Lorenzo (representante persona física), imponiendo cuatro años de inhabilitación a este último, la pérdida de derechos como acreedores a ambos y una condena solidaria para cubrir el déficit concursal, cuantificado en más de dos millones de euros.

El pleito se centraba en la interpretación de la financiación intragrupo y en la tesis de una gestión en «caja única» a través de transferencias entre sociedades vinculadas. La administración concursal había defendido que esa operativa supuso un «vaciamiento» de la concursada en perjuicio de los acreedores, llegando a reflejarse contablemente derechos de crédito por 3,15 millones de euros en favor de empresas del grupo que habrían contribuido a descapitalizar a Talleres Ganomagoga e intensificar su crítica situación. La Audiencia, sin embargo, recalca que en estructuras policorporativas la financiación intragrupo no es, por sí sola, un indicador de culpabilidad. Para que lo sea, debe acreditarse la conducta reprochable y su impacto real sobre la insolvencia.

«La financiación entre empresas del grupo resulta por completo habitual y constituye una de las razones económicas por las que se opta por acometer la empresa a través de una estructura policorporativa», recoge la sentencia. «Las fechas en las que se produjeron los préstamos coincidieron con un momento de expansión del sector y no se aporta ningún dato objetivo que permita presumir que la actividad de la prestataria fuera ficticia o de que el crédito fuera incobrable», apunta asimismo, recalcando que «la financiación no se otorgó en el período próximo a la insolvencia, o cuando Ganomagoga carecía de capacidad para otorgarla».

El concurso voluntario fue declarado en marzo de 2023 y desde entonces hizo mucho ruido, tanto por repercusión como por la trayectoria de la empresa. Talleres Ganomagoga pasó de dar 405.000 euros de beneficios en 2021 a pérdidas por más de 7,7 millones en 2022, lo que abocó a la firma ponteareana a declarar su insolvencia con una deuda que superaba los 18 millones de euros. Para más inri, no caía sola: lo hacía junto a Aplimega, Cedval y Logistics, las otras tres sociedades que constituían el conglomerado impulsado por el empresario Cándido González. Entre todas empleaban a unos 200 profesionales.