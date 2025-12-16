El Suroeste se erige como bloque estratégico: "Estamos aquí para reivindicar el AVE que una España y Portugal"

El primer Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reivindicó este martes el protagonismo del Suroeste Ibérico como núcleo estratégico para el crecimiento económico y la conexión con Europa, en base a unas infraestructuras dignas, acordes a la dimensión y potencial de este territorio, que alzó la voz desde Badajoz (capital clave en la frontera con Portugal) para encontrar su hueco crucial en el eje del desarrollo europeo.

Fue la primera edición de una cita que nace con la voluntad de consolidarse como espacio estable de reflexión, donde los agentes sociales, políticos y empresariales se unieron en torno a un propósito único: avanzar juntos en el posicionamiento de uno de los enclaves con mayores dones para convertirse en el polo de prosperidad europea.

Javier Moll apostó por reforzar la alianza ibérica entre España y Portugal, desde los puertos de Sines, Setubal y Lisboa como puerta occidental de Europa

Pero ello "no será posible", tal como reclamó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica (encargado de abrir el Foro), sin avanzar en la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya ejecución no puede seguir aplazándose, y trabajar en el empeño para que la Alta Velocidad esté operativa antes del 2030. Moll también se refirió al corredor de la Ruta de la Plata, con la conexión entre Plasencia y Salamanca, así como la mejora de las redes logísticas, impresicindibles para que las empresas operen desde Extremadura. De ahí la importancia de reivindicar la "voluntad política" para alcanzar los objetivos. En esa línea, Moll apostó por reforzar la alianza ibérica entre España y Portugal, desde los puertos de Sines, Setúbal y Lisboa como puerta occidental de Europa.

Alcaldes por el suroeste

En este marco, Foro Impulsa logró reunir a tres alcaldes de tres ciudades claves en el trazado del suroeste: los de Lisboa, Madrid y Badajoz. En la mesa redonda 'Alcaldes por el suroeste', moderada por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, Carlos Moedas, reelegido mandatario lisboeta tras las elecciones del pasado 12 de octubre, fue taxativo. "Estamos aquí para reivindicar que se agilice el AVE, si falta el AVE para conectarnos con Madrid, falta la conexión de Portugal con Europa".

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, definió Foro Impulsa como un ejercicio de "construccion de identidad y desarrollo de futuro"

En la misma línea se expresó el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida: "Se trata de saldar una deuda histórica, pero es que también significaría conectarse con Valencia. Uniría el Mediterráneo con el Atlántico, y permitirá a Badajoz tener un gran futuro. Para eso estamos aquí, para exigir esas reivindicaciones". Ignacio Gragera, por parte, apeló a la cumbre europea de 2026 para fijar fechas en el calendario del trazado: la parte española estaría lista en 2030 y la lusa en 2034. "Existe ese compromiso. Pero ahora toca aterrizar los objetivos", sentenció.

"Hablemos en portugués"

El suroeste quedó definido como despensa de Europa y cuna del sol, de las renovables: con esa fuerza medioambiental "podemos ser un hub energético en el que se mire Europa", sentenciaron los expertos. Y ello sin pasar por alto la fuerza de Andalucía en este eje, los retos del cambio climático, la fuerza de la economía, los emprendedores y que regresen o se queden los egresados en Extremadura, "la mejor tierra para invertir". También la cultura como palanca, encarnada en Cáceres, que aspira a ser Capital Cultural de Europa en 2031. De sus aspiraciones habló el alcalde Rafael Mateos, en una mesa donde Carmen Carvalheira, de la Cámara Municipal de Évora, y el alcalde de Olivenza, Manuel José Gónzalez, quienes defendieron el valor de la frontera. Igual que Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, crítico con la "palabrería" en torno al mundo rural y que reclamó, por cierto, el cese de la crispación política.

Un foro que concluyó con las palabras de la secretaria general de Movilidad Sostenible del MInisterio de Transportes, Sara Hernández del Olmo, que apostó por el suroeste ibérico como eje vertebrador. La clausura llegó de la mano de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, que definió Foro Impulsa como un ejercicio de "construccion de identidad y desarrollo de futuro".

La jonada ha tenido como socios impulsores a Almaraz-Trillo, Atalaya Mining, CaixaBank, Grupo Incalexa, Minera Los Frailes, Nostrum Group, Philip Morris Spain, Quantica, Telefónica, Vitaly, además de la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. Un encuentro único con un solo lema: "No vamos a seguir esperando nuestro momento, nuestro momento es ahora".