Stellantis y Cox potenciarán el mercado de segunda mano

Agencias

Madrid

Stellantis y Cox Automotive Europe han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración a largo plazo destinado a crear un ecosistema de remarketing dedicado exclusivamente a los vehículos de ocasión de Stellantis y al que podrán acceder todos los operadores profesionales del sector. Buscan crear un ecosistema capaz de gestionar el doble de vehículos en nueve países europeos, entre ellos España.

