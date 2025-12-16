Stellantis y Cox potenciarán el mercado de segunda mano

Stellantis y Cox Automotive Europe han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración a largo plazo destinado a crear un ecosistema de remarketing dedicado exclusivamente a los vehículos de ocasión de Stellantis y al que podrán acceder todos los operadores profesionales del sector. Buscan crear un ecosistema capaz de gestionar el doble de vehículos en nueve países europeos, entre ellos España.